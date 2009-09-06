50 درصد اتوبوسهای سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه جدید و مجهز هستند

مهرداد کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر حدود 850 دستگاه اتوبوس به عنوان ناوگان سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه در حال فعالیت و جابجایی مسافر هستند.

وی ادامه داد: تجهیز اتوبوسها در راستای تکریم شهروندان صوت گرفته و امید است به زودی همه اتوبوسهای کرج مجهز شوند.

این مسئول بیان کرد: عمر ناوگان بیشتر از 10 سال نمی تواند باشد و پس از آن ممکن است وارد مرحله استهلاک شود.

اتوبوسهای مستهلک چهره شهر را نازیبا می کنند

کیانی در بخش دیگری از سخنان خود نیز عنوان کرد: اتوبوسهای مستهلک چهره شهر را نازیبا می کنند و در عین حال در شان شهروندان هم نیستند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه اضافه کرد: در حال حاضر حدود 150 اتوبوس نو در قالب هفت خط از مناطق مختلف کرج به آزادی و بالعکس در حال جابجایی مسافر هستند و بخش اعظم اتوبوسهای ماکروس این مسیرها از سیستم خارج شده اند.

این مسئول از خارج کردن همه اتوبوسهای ماکروس از مسیر یادشده به عنوان یک ضرورت نام برد و خاطرنشان کرد: لازم است شرایطی فراهم شود که وسایل حمل و نقل عمومی در شان شهروندان باشد و وسیله رفاه آنها را فراهم کند.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه یادآور شد: همچنین اتوبوسهای مستهلک ممکن است به دلایل فنی برای هوای شهر نیز آلودگی ایجاد کنند که این امر ضرورت جایگزینی آنها را بیش از پیش آشکار می کند.

همه اقدامات لازم در جهت جایگزینی اتوبوسهای انجام شود

کیانی در بخش دیگری از سخنان خود نیز یادآور شد: لازم است همه اقدامات لازم در جهت جایگزینی اتوبوسهای فرسوده انجام شود، ضمن اینکه لازم است همواره به یاد داشته باشیم بهره مندی از وسایل نقلیه عمومی در شکل مطلوب آن حق شهروندان است.

وی افزود: به دلیل مشکلات شهری، ضرورت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اگر بتوانیم اتوبوسهای نو و مجهز را وارد ناوگان کنیم، تمایل شهروندان برای استفاده از آنها بیشتر می شود.

کیانی با اشاره به پروژه AVL اضافه کرد: این پروژه بهره وری ناوگان اتوبوسرانی کرج و حومه را تا حدود 20 درصد افزایش می دهد، ضمن اینکه شرکت برنده مشارکت متعهد شده از سال پنجم، سالی 100 دستگاه اتوبوس خریداری و ایستگاههای مکانیزه را در سطح شهر نصب کند.