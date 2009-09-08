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۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۹

در بوشهر رخ داد؛

حفر حوضچه های شرکت نفت بهرگان بدون مجوز شرکت آب منطقه ای

حفر حوضچه های شرکت نفت بهرگان بدون مجوز شرکت آب منطقه ای

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای استان بوشهر گفت: حوضچه های شرکت نفت بهرگان در ساحل بندر امام حسن بدون هماهنگی با این شرکت و اعطای مجوز حفر شده اند.

جعفر زیرراهی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: دستگاه های مختلف تعریف های متفاوتی از بهره برداری از منابع آب و دریا دارند اما باید به این نکته توجه جدی شود که ایجاد هر نو اعیانی، حفاری و دخل و تصرف در حریم و بستر دریا، رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه ها ممنوع و منوط به اخذ مجوز از وزارت نیرو است.

وی اظهار داشت: این شرکت نفتی تاکنون هیچ گونه هاهنگی جهت دریافت مجوز با آب منطقه ای بوشهر صورت نداده است.

مدیرعامل شرکت امور آب استان بوشهر تأکید کرد: ساحل بندر امام حسن از زیباترین مناطق ساحلی در کنار خلیج فارس است و نباید به چنین تفریحگاه زیبایی لطمه وارد شود.

کد مطلب 942443

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