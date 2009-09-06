بانک اطلاعات پایان نامه های کتابخانه دانشگاه آزاد کرمانشاه راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رئیس دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه صبح یکشنبه با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه همانند سازمان اسناد و مدارک علمی ایران (Iran Doc) اقدام به راه اندازی بانک اطلاعات پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد در این واحد دانشگاهی نموده است.

کیوان قدرتی افزود: این بانک اطلاعات شامل فهرست توصیفی و تحلیلی و چکیده مطالب می باشد و برای دریافت اصل پایان نامه ها همانند سازمان اسناد و مدارک علمی باید به بخش نشریات و پایان نامه های کتابخانه مراجعه شود.

وی خاطر نشان کرد: علاقمندان می توانند به آدرس اینترنتی کتابخانه www.iauksh.com مراجعه و در قسمت جستجوی کتاب و امانت پس از نصب نرم افزار سیمرغ بر روی سیستم خود لیست کامل پایان نامه ها را مشاهده نمایند.

به گفته رئیس دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه تاکنون اطلاعات بیش از 250 عنوان پایان نامه وارد این سیستم شده است.