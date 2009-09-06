"نسل آینده" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی تعهد و مسئولیتی که افراد در قبال نسل آینده بشر از جمله فرزندان خود دارند میپردازد.
نویسنده در این کتاب برای پاسخ به این سوال که ما چه تعهداتی در قبال نسل آتی داریم به طرح نظریهای بر اساس بازتولید اخلاق فردی میپردازد.
او بر اساس نظریه مطرح خود به مسایلی چون عدالت فراگیر، عدالت بین المللی و اخلاق فردی پاسخ میگوید.
در واقع رهیافت نویسنده در این کتاب راهی فیمابین نظریههای فرد محور و نتیجهگرایی صرف است.
این کتاب به طرح دیدگاههای گوناگون فلسفی که به موضوع تعهد نسبت به نسل اینده پرداختهاند، میپردازد.
تعهد نسبت به نسل آینده، بازسازی اخلاق فردی و اخلاق بین المللی از موضوعاتی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.
تیم مولگان استاد فلسفه سیاسی و اخلاق در دانشگاه اندروز است.
نظر شما