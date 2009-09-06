  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۱۱

"نسل آینده" منتشر شد

"نسل آینده" منتشر شد

کتاب "نسل آینده" اثر تیم مولگان از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی تعهد و مسئولیتی که افراد در قبال نسل آینده بشر از جمله فرزندان خود دارند می‌پردازد.

نویسنده در این کتاب برای پاسخ به این سوال که ما چه تعهداتی در قبال نسل آتی داریم به طرح نظریه‌ای بر اساس بازتولید اخلاق فردی می‌پردازد.

او بر اساس نظریه مطرح خود به مسایلی چون عدالت فراگیر، عدالت بین المللی و اخلاق فردی پاسخ می‌گوید.

در واقع رهیافت نویسنده در این کتاب راهی فیمابین نظریه‌های فرد محور و نتیجه‌گرایی صرف است.

این کتاب به طرح دیدگاههای گوناگون فلسفی که به موضوع تعهد نسبت به نسل اینده پرداخته‌اند، می‌پردازد.

تعهد نسبت به نسل آینده، بازسازی اخلاق فردی و اخلاق بین المللی از موضوعاتی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

تیم مولگان استاد فلسفه سیاسی و اخلاق در دانشگاه اندروز است.

کد مطلب 942462

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها