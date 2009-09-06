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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۰۲

به مناسبت لیالی قدر/

ضیافت افطاری برای ایتام در مناطق مختلف برگزار می شود

ضیافت افطاری برای ایتام در مناطق مختلف برگزار می شود

مشاور شهردار و رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران از برپایی ضیافت افطار در مناطق 22 گانه به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر برای ایتام شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی گفت: در ماه مبارک رمضان در 100 مسجد سطح شهر تهران محافل انس با قرآن کریم برگزار می شود که در هر منطقه 5 مسجد را شامل می شود.

وی در ادامه از ساخت و افتتاح مساجد بزرگ در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: امشب در مراسمی مسجد "علی ابن موسی الرضا (ع)" در شهرک سعید آباد منطقه 18 افتتاح خواهد شد که این مسجد یکی از مساجد بزرگ و با امکانات شهر تهران است.

ناصحی افزود: این مسجد شامل بخش های مختلف فرهنگی، سالن اجتماعات، شبستان و هر امکاناتی که یک مرکز دینی و فرهنگی نیاز دارد است که از امشب در اختیار شهروندان منطقه 18 قرار می گیرد.

وی همچنین به احداث مسجد دیگری در منطقه 2 شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: مسجد پیامبر اعظم (ص) در خیابان پرواز منطقه 2 تکمیل و تجهیز شده و آماده بهره برداری است.

به گفته مشاور شهردار تهران، مسجد المهدی (عج) در نزدیکی میدان آزادی از دیگر پروژه هایی است که شهرداری تهران ساخت آن را به اتمام رسانده و هم اکنون تجهیز شده است.

وی ادامه داد: مسجد المهدی (عج) هم در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 942477

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