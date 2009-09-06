ضیافت افطاری برای ایتام در مناطق مختلف برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی گفت: در ماه مبارک رمضان در 100 مسجد سطح شهر تهران محافل انس با قرآن کریم برگزار می شود که در هر منطقه 5 مسجد را شامل می شود.

وی در ادامه از ساخت و افتتاح مساجد بزرگ در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: امشب در مراسمی مسجد "علی ابن موسی الرضا (ع)" در شهرک سعید آباد منطقه 18 افتتاح خواهد شد که این مسجد یکی از مساجد بزرگ و با امکانات شهر تهران است.

ناصحی افزود: این مسجد شامل بخش های مختلف فرهنگی، سالن اجتماعات، شبستان و هر امکاناتی که یک مرکز دینی و فرهنگی نیاز دارد است که از امشب در اختیار شهروندان منطقه 18 قرار می گیرد.

وی همچنین به احداث مسجد دیگری در منطقه 2 شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: مسجد پیامبر اعظم (ص) در خیابان پرواز منطقه 2 تکمیل و تجهیز شده و آماده بهره برداری است.

به گفته مشاور شهردار تهران، مسجد المهدی (عج) در نزدیکی میدان آزادی از دیگر پروژه هایی است که شهرداری تهران ساخت آن را به اتمام رسانده و هم اکنون تجهیز شده است.

وی ادامه داد: مسجد المهدی (عج) هم در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.