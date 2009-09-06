به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه وزرای ارتباطات دولت نهم و دهم با بیان خاطرات خود در زمان تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: ارائه گزارش غیرکارشناسی به مجلس موجب شده است که سنگ سنگینی در این زمینه انداخته شود که وزارت ICT توان جابجا کردن آن را ندارد.



وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه اینترنت اقدامات مناسب و خوبی انجام شده است گفت: با اضافه شدن STM1 ها پهنای باند به دوهزار مگابیت رسیده است.

وزیر پیشین ارتباطات به جمع کردن دیش‌ها در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: دانشگاههای کشور از دیش‌های ماهواره ای استفاده می کردند که با جمع آوری آنها کلیه دانشگاهها به شبکه ملی وصل شدند.

سلیمانی همچنین به اتصال بانکها به شبکه ملی اینترنت اشاره کرد و گفت: هر چند که در این زمینه بانکها مقاومت کردند در حال حاضر 21 بانک، باجه و موسسات مالی به شبکه ملی اینترنت متصل شدند و در حال حاضر بسیاری از خدمات به صورت الکترونیکی ارائه می شود.

وزیر سابق فناوری اطلاعات همچنین ایجاد بسترهای آتی در کشور را بسیار مناسب توصیف کرد و گفت: در این زمینه هیچ گلوگاهی وجود ندارد و نیازمند است که همه بخشها برای توسعه فناوری اطلاعات در کشور تمام همت خود را به کار بندند.