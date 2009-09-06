تیم فوتبال هفت نفره ایران به هلند می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول انجمن تیم ملی فوتبال هفت نفره گفت : تیم ملی فوتبال هفت نفره کشورمان 28 مهرماه به هلند اعزام می شود تا با رویارویی با حریفان خود جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد.

امین اله مانی با اشاره به افزایش تعداد تیم های شرکت کننده بازی های مقدماتی جام جهانی تصریح کرد: با توجه به اینکه تیم ملی فوتبال هفت نفره کشورمان از قدرت های برتر آسیا به حساب می آید با یک برنامه ریزی درست و مدون می تواند جواز حضور در مسابقات جام جهانی را به دست آورد.

وی در خصوص حریفان قدرتمند ملی پوشان کشورمان افزود: تیم های کشورهای اروپایی سرمایه گذاری زیادی را بر روی این رشته کرده اند که باعث قدرت آنها شده است. ما باید باشناخت کامل از حریفانمان در این مسابقات شرکت کنیم.

اله مانی در پایان خاطرنشان کرد: تیم ما مقام سوم پارالمپیک و نایب قهرمانی جهان را در کارنامه دارد پس به این راحتی مغلوب حریفان جهانی خود نمی شویم چرا که این عناوین را با تلاش های بسیار زیاد به دست آورده ایم.