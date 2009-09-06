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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۸

چاپ نسخه جدید انجیل خشم رهبران مسیحی را درپی‌دارد

چاپ نسخه جدید انجیل خشم رهبران مسیحی را درپی‌دارد

ناشران و علمای انجیلی امریکا این هفته اعلام کردند که نسخه جدیدی از انجیل که "نسخه بین‌المللی جدید" نام دارد در سال 2011 منتشر می‌شود اما دراین انجیل از واژگانی که اشاره به جنس مذکر و مونث است پرهیز شده و پیش‌بینی می‌شود چاپ این انجیل خشم رهبران مسیحی را به دنبال داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، بارت اهرمان از کارشناسان عهد جدید و نویسنده کتاب " نقل قول نادرست از مسیح" و "تحریف گفته‌های مسیح : فاش ساختن تناقضات در انجیل" در این باره ابراز تردید کرده است که ترجمه و تصحیح این انجیل ارتباطی با تکامل زبان انگلیسی داشته باشد.

اهرمان گفت: ناشران این کتاب زبان را به گونه‌ای تغییر داده که به هیچ جنسی اشاره نمی‌کند و از آنجا که مخاطب این انجیل پروتستانها هستند و آنها با هر مسئله‌ای احساس می‌کنند که مورد اهانت قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد دستورالعمل فیمنیستی در پس آن نهفته باشد نشر این انجیل مناقشه‌برانگیز خواهد شد.

داگلاس مو رئیس هیئت مستقل کارشناسان انجیلی مسئول ترجمه این انجیل جدید گفت: ما نمی‌توانیم تحت تأثیر هیچ کدام از گروهها قرار بگیریم و آن را با حالات فرهنگی مورد درخواست آنها تطبیق دهیم. چرا که در این صورت این انجیل توانایی تغییر ما را و توانایی ارتباط برقرار کردن با ما را از دست می‌داد.

کد مطلب 942503

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