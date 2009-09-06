به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، بارت اهرمان از کارشناسان عهد جدید و نویسنده کتاب " نقل قول نادرست از مسیح" و "تحریف گفته‌های مسیح : فاش ساختن تناقضات در انجیل" در این باره ابراز تردید کرده است که ترجمه و تصحیح این انجیل ارتباطی با تکامل زبان انگلیسی داشته باشد.

اهرمان گفت: ناشران این کتاب زبان را به گونه‌ای تغییر داده که به هیچ جنسی اشاره نمی‌کند و از آنجا که مخاطب این انجیل پروتستانها هستند و آنها با هر مسئله‌ای احساس می‌کنند که مورد اهانت قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد دستورالعمل فیمنیستی در پس آن نهفته باشد نشر این انجیل مناقشه‌برانگیز خواهد شد.

داگلاس مو رئیس هیئت مستقل کارشناسان انجیلی مسئول ترجمه این انجیل جدید گفت: ما نمی‌توانیم تحت تأثیر هیچ کدام از گروهها قرار بگیریم و آن را با حالات فرهنگی مورد درخواست آنها تطبیق دهیم. چرا که در این صورت این انجیل توانایی تغییر ما را و توانایی ارتباط برقرار کردن با ما را از دست می‌داد.