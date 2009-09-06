  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۴۳

سه بزرگراه شمال تهران ساماندهی شد

سه بزرگراه شمال تهران ساماندهی شد

حاشیه و رفیوژهای میانی بزرگراههای شهید مدرس، صدر و بابایی در محدوده شمال تهران ساماندهی و پاکسازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر محمدهادی امراللهی معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک اظهار داشت: اقدامات ساماندهی و پاکسازی بزرگراهها از هفته اول مرداد آغاز و به صورت مرحله‌ای و ناحیه‌ای در محدوده نواحی 1، 5، 7 و 9 منطقه یک اجرا و به پایان رسید.

وی افزود: این طرح با بهره‌گیری از اکیپهای خدمات شهری و فضای سبز نواحی، پیمانکار لایروبی کانالها با حضور روزانه 50 کارگر خدمات شهری، 200 کارگر فضای سبز و 3 اکیپ لایروبی به انجام رسید.

امراللهی گفت: در این طرح کلیه کارگران با لباس فرم حضور داشتند و همزمان با اجرای طرح پاکسازی، عوامل فضای سبز نیز جهت هرس درختان و جمع آ‌وری ترونهای خشک اقدام کردند.

وی افزود: آبرسانی و آ‌بیاری فضای سبز بزرگراهی، بازگشایی پیاده رو در کل مسیر بزرگراه، بررسی وضعیت برق رسانی شبکه روشنایی، پلهای هوایی، تعمیر المانهای شهری، رنگ آمیزی و پوشانندگی هماهنگ جدارها، حذف زوائد، نماسازی و... از اقدامات انجام شده در این طرح بوده است.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه اعلام کرد: در این طرح 60 هزار مترمربع رفت و روب و شستشوی سطح، رفیوژ و حاشیه بزرگراهها، هرس و حمل 30 تن شاخ و برگ خشک درختان، 20 هزار و 500 متر طول آبرسانی به شبکه فضای سبز بزرگراهی، لایروبی 4هزار و 500 متر مربع و جمع آوری دو هزار و 500 تن ضایعات در مسیلهای سطح محدوده منطقه بوده که تمام این امور علاوه بر کارهای روزانه صورت پذیرفته است.

کد مطلب 942508

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها