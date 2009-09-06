سه بزرگراه شمال تهران ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر محمدهادی امراللهی معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک اظهار داشت: اقدامات ساماندهی و پاکسازی بزرگراهها از هفته اول مرداد آغاز و به صورت مرحله‌ای و ناحیه‌ای در محدوده نواحی 1، 5، 7 و 9 منطقه یک اجرا و به پایان رسید.

وی افزود: این طرح با بهره‌گیری از اکیپهای خدمات شهری و فضای سبز نواحی، پیمانکار لایروبی کانالها با حضور روزانه 50 کارگر خدمات شهری، 200 کارگر فضای سبز و 3 اکیپ لایروبی به انجام رسید.

امراللهی گفت: در این طرح کلیه کارگران با لباس فرم حضور داشتند و همزمان با اجرای طرح پاکسازی، عوامل فضای سبز نیز جهت هرس درختان و جمع آ‌وری ترونهای خشک اقدام کردند.

وی افزود: آبرسانی و آ‌بیاری فضای سبز بزرگراهی، بازگشایی پیاده رو در کل مسیر بزرگراه، بررسی وضعیت برق رسانی شبکه روشنایی، پلهای هوایی، تعمیر المانهای شهری، رنگ آمیزی و پوشانندگی هماهنگ جدارها، حذف زوائد، نماسازی و... از اقدامات انجام شده در این طرح بوده است.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه اعلام کرد: در این طرح 60 هزار مترمربع رفت و روب و شستشوی سطح، رفیوژ و حاشیه بزرگراهها، هرس و حمل 30 تن شاخ و برگ خشک درختان، 20 هزار و 500 متر طول آبرسانی به شبکه فضای سبز بزرگراهی، لایروبی 4هزار و 500 متر مربع و جمع آوری دو هزار و 500 تن ضایعات در مسیلهای سطح محدوده منطقه بوده که تمام این امور علاوه بر کارهای روزانه صورت پذیرفته است.