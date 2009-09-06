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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۱۱

والیبال بانوان آسیا - ویتنام

تیم ملی ایران مقابل سریلانکا به برتری دست یافت

تیم ملی ایران مقابل سریلانکا به برتری دست یافت

تیم ملی والیبال بانوان کشورمان نخستین دیدار خود در رقابت‏های قهرمانی آسیا را با پیروزی مقابل سریلانکا آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال جام ملت‎های زنان آسیا روز گذشته (شنبه) در ویتنام آغاز شد. در نخستین روز این رقابت‎ها تیم ملی کشورمان در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 18)، (25 بر 15) و (27 بر 25) موفق به شکست تیم ملی سریلانکا شد.

در پایان این بازی سرمربی ژاپنی تیم ملی سریلانکا با بیان اینکه سرعت ایرانی‎ها مهارنشدنی بود گفت: بازیکنان حریف بسیار عالی و حرفه‎ای عمل کردند. مهار تاکتیک سرعتی این تیم بسیار سخت بود.

وی تصریح کرد: بازیکنان ما نتوانستند در دریافت‎های اول  مقابل حریف موفق عمل کنند. واقعیت این است که اصلا انتظار چنین قدرتی از ایران نداشتم.

مسابقات والیبال بانوان آسیا تا 23 شهریورماه در ویتنام پیگیری می‏شود.

کد مطلب 942509

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