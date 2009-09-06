تیم ملی ایران مقابل سریلانکا به برتری دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال جام ملتهای زنان آسیا روز گذشته (شنبه) در ویتنام آغاز شد. در نخستین روز این رقابتها تیم ملی کشورمان در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 18)، (25 بر 15) و (27 بر 25) موفق به شکست تیم ملی سریلانکا شد.
در پایان این بازی سرمربی ژاپنی تیم ملی سریلانکا با بیان اینکه سرعت ایرانیها مهارنشدنی بود گفت: بازیکنان حریف بسیار عالی و حرفهای عمل کردند. مهار تاکتیک سرعتی این تیم بسیار سخت بود.
وی تصریح کرد: بازیکنان ما نتوانستند در دریافتهای اول مقابل حریف موفق عمل کنند. واقعیت این است که اصلا انتظار چنین قدرتی از ایران نداشتم.
مسابقات والیبال بانوان آسیا تا 23 شهریورماه در ویتنام پیگیری میشود.
نظر شما