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۲۱ تیر ۱۳۸۳، ۱۵:۴۳

در جلسه امروز مجلس

مجلس دولت را ملزم كرد براي نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت اقدام قانوني كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به طرح الزام دولت به اقدام قانوني جهت ايجاد نظام هماهنگ پرداخت تمامي كاركنان دولت راي دادند .

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"  براساس ماده واحده اين طرح دولت موظف است ظرف دو ماه از تصويب اين قانون بر اساس بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام لازم قانوني را جهت ايجاد نظام جامع و فراگير پرداخت تمامي كاركنان به دولت به عمل آورد.

 

 

کد مطلب 94251

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