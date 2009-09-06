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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

در شبهای قدر؛

دانشجویان دانشگاه تبریز در مسجد "استاد شاگرد" معتکف می شوند

دانشجویان دانشگاه تبریز در مسجد "استاد شاگرد" معتکف می شوند

تبریز - خبرگزاری مهر: با فرارسیدن شبهای لیالی قدر، دانشجویان دانشگاههای شهر تبریز در روزهای 20، 21 و 22 رمضان در مسجد استاد شاگرد معتکف می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه تبریز پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ختم قرآن کریم، سخنرانی های مختلف در زمینه مسائل مذهبی، مسابقه، مداحی و مدیحه سرای از جمله برنامه های مهم این مراسم خواهد بود.

حجت الاسلام مشهود عینلو تقویت و گسترش مسائل معنوی در بین دانشجویان و تقویت ارتباط با خالق هستی را ازجمله اهداف این مراسم عنوان کرد و گفت: ثبت نام برای شرکت کنندگان در این مراسم از نهم شهریور شروع شده است و تا 17 این ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در روز 21 رمضان شرکت در این مراسم، برای عموم آزاد است، یادآور شد: این مراسم از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز برگزارمی شود.

گرچه دانشگاه تبریز از مسجدی بزرگ بهره مند است، برگزاری مراسم لیالی قدر دانشجویان دانشگاه های تبریز در یکی از مساجد خارج از دانشگاه تبریز جای تعجب دارد.

کد مطلب 942515

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