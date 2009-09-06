به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی شطرنج آذرماه سال جاری در خانتی مانسیسک روسیه و با حضور 128 شطرنجباز برتر جهان برگزار میشود.
نمایندگان ایران با حضور در مسابقات غرب آسیا (یمن) میتوانستند سهمیه حضور در این پیکارها را به دست آورند اما از آنجا به دلیل صادر نشدن روادید بازیکنان کشورمان از سفر به محل برگزاری رقابتهای غرب آسیا بازماندند، "ایلیو مژینوف" رئیس فدراسیون جهانی (فیده) با استفاده از سهمیه شخصی با حضور احسان قائم مقامی در دوره آتی رقابتهای جهانی مواففت کرد.
احسان قائم مقامی نخستین استاد بزرگ شطرنج ایران است که از سال 2000 تاکنون در 5 دوره متوالی مسابقات جام جهانی شرکت کرده است.
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