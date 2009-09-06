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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۵

فیده موافقت کرد/

احسان قائم‎مقامی در مسابقات جام جهانی شطرنج شرکت می‎کند

احسان قائم‎مقامی در مسابقات جام جهانی شطرنج شرکت می‎کند

نخستین استاد بزرگ شطرنج کشورمان با موافقت فدراسیون بین المللی این رشته مجوز حضور در رقابت های 2009 جام جهانی را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‏های جام جهانی شطرنج آذرماه سال جاری در خانتی مانسیسک روسیه و با حضور 128 شطرنجباز برتر جهان برگزار می‏‎شود.

نمایندگان ایران با حضور در مسابقات غرب آسیا (یمن) می‎توانستند سهمیه حضور در این پیکارها را به دست آورند اما از آنجا به دلیل صادر نشدن روادید بازیکنان کشورمان از سفر به محل برگزاری رقابت‏های غرب آسیا بازماندند، "ایلیو مژینوف" رئیس فدراسیون جهانی (فیده) با استفاده از سهمیه شخصی با حضور احسان قائم مقامی در دوره آتی رقابت‏های جهانی مواففت کرد.

احسان قائم مقامی نخستین استاد بزرگ شطرنج ایران است که از سال 2000 تاکنون در 5 دوره متوالی مسابقات جام جهانی شرکت کرده است.

کد مطلب 942517

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