افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق در هوای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا از میزان غلظت آلاینده منوکسید کربن کاسته شده ولی بر میزان غلظت آلاینده ذرات معلق افزوده شده است که البته این آلودگیها در حد مجاز گزارش شده اند.

به این ترتیب به غیر از ایستگاههای آزادی و قلهک در سایر نقاط آلودگی در سط مجاز است و شاخص کیفیت هوای تهران هم اکنون در شرایط سالم است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف است به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر مناطق در شرایط سالم باقی بماند.