وجود 776 میلیون بزرگسال بی سواد در جهان/ 75 میلیون کودک مدرسه ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، کوئیچیرو ماتسورا به مناسبت روز جهانی سوادآموزی در پیامی عنوان کرده است: امسال روز بین المللی سواد آموزی بر نقش سواد آموزی در توانمندسازی و اهمیت آن برای مشارکت، شهروندی و توسعه تاکید دارد. "سواد آموزی و توانمند سازی" موضوع دستور کار دو ساله 2010 - 2009 دهه سوادآموزی ملل متحد نیز هست.

وی افزود: با وجود اینکه نقش سواد آموزی در توانمندسازی و اهمیت آن برای توسعه در سراسر جهان شناخته شده است اما هنوز 776 میلیون بزرگسال بی سواد در جهان وجود دارند و 75 میلیون کودک از دسترسی به مدرسه محروم اند که نه می توانند حقوق خود را به دست آورند و نه نیازهای خود را برآورده کنند. در واقع سوادآموزی بیش از بقیه موارد دستور کار آموزش برای همه مورد غفلت قرار گرفته است.

ماتسورا با طرح این سئوال که 776 میلیون بی سواد چه کسانی هستند، اظهار کرد: در بیشتر کشورها آنها جزو محروم ترین و حاشیه ترین اقشار جامعه هستند که درصد بالایی از آنها را زنان و دختران، بومیان، اقلیتهای فرهنگی و زبانی، عشایر، روستاییان و معلولان تشکیل می دهند.

مدیرکل یونسکو با بیان اینکه میان فقر و بی سوادی همبستگی قوی وجود دارد، گفت: این چشم انداز سواد آموزی، کلید حل مشکل است و برای همه زنان و مردانی که بدون دسترسی به مهارتهای پایه خواندن و نوشتن زندگی می کنند، سواد آموزی افقها و فرصتهای جدیدی را می گشاید، سطح زندگی را بهبود می بخشد و به فرایندهای تغییر اجتماعی و حذف فقر کمک می کند.

وی در بخش دیگری از پیام خود آورده است: در عصری که تنوعات رو به رشد است، سواد آموزی نه تنها اعتماد به نفس را گسترش می بخشد بلکه فرصتهایی را برای افرادی که در حاشیه و مود غفلت قرار گرفته اند فراهم می سازد. نوسوادان استعداد و مهارتهای بهتری برای افزایش سطح درآمد خود به دست می آورند.

ماتسورا گفت: سواد آموزی نه تنها خواندن و نوشتن است بلکه عزت نفس و تنوع انسانی و فرصتهایی را که به افراد، خانواده ها و جوامع می بخشد، شامل می شود. سواد آموزی اثبات کرده که هنوز و هنوز ابزار اصلی توانمند سازی است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که حق برخورداری همه انسانها از آموزش در همه سنین به عمل تحقق یابد.