بهره برداری از 40 طرح فرودگاهی در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گل محمدی در این باره گفت: بخش اعظمی از این 40 پروژه در صورت تخصیص به موقع نقدینگی در سال جاری به اتمام خواهد رسید و چنانچه تامین اعتبار به موقع و به اندازه محقق نشود اجرای پروژه ها با تاخیر انجام خواهد شد.

عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه ها افزود: عمده منبع تامین منابع مالی پروژه ها، منابع داخلی و درآمدهای شرکت است اما در بعضی پروژه ها مانند توسعه و بهسازی سطوح پروازی فرودگاه ایلام، ترمینال فرودگاه همدان، توسعه سطوح پروازی فرودگاه بیرجند، ترمینال بندرعباس، ترمینال لامرد، ترمینال لار، طراحی ترمینال شیراز، توسعه باند پروازی جیرفت و بعضی پروازهای دیگر از کمک ها و منابع استانی نیز استفاده کرده ایم که جای قدردانی دارد.

گل محمدی اضافه کرد: در خصوص سه پروژه توسعه فرودگاه حضرت امام (ره)، توسعه فرودگاه رامسر و مطالعات احداث چند فرودگاه دیگر از منابع عمومی دولت استفاده خواهد شد.

وی گفت: به منظور توسعه فرودگاه امام خمینی(ره) حدود هزار میلیارد ریال اعتبار از منابع عمومی در نظر گرفته شده است و برای توسعه فرودگاه رامسر نیز 200 میلیارد ریال اعتبار پیشنهاد شده که هنوز به تصویب نرسیده است. مطالعات فرودگاه های سقز، آباده، بروجرد و مدرس با پیش بینی بودجه حداقل 6 میلیارد ریال نیز از طرح هایی است که از منابع عمومی دولت به آن بودجه اختصاص یافته است.

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها درخصوص پروژه هایی که در سفرهای استانی دولت برای توسعه فرودگاه ها مصوب شده گفت: به دلیل محدویتهای مالی شرکت، تا کنون امکان اجرای برخی طرح ها میسر نشده که از دولت به منظور تامین منابع مالی از طریق منابع عمومی درخواست مساعدت شده و در صورت تحقق، این مصوبات نیز به اجرا در خواهد آمد.