صادرات کالا از مرز مهران به کشور عراق 14 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری تاکنون 276 میلیون دلار کالا از مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر شده است.

وی بیان داشت: این میزان صادرات کالا از مرز مهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 14 درصد رشد داشته است.

این مسئول با اشاره به اینکه عمده کالاهای صادراتی از مرز مهران به کشور عراق مصالح ساختمانی، مواد پلاستیکی، میوه، محصولات صنعتی و ... بوده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچگونه محدودیتی در مرز مهران برای صادرات کالا به کشور عراق وجود ندارد.

حیاتی عنوان کرد: مسئولان عراقی از صادرات کالای ایرانی به کشورشان استقبال می کنند.

این مسئول یادآور شد: از مهمترین دلایل استقبال تجار از مرز مهران برای مراودات تجاری امنیت مطلوب آن است.

هم اکنون چهار هزار نفر در استان ایلام دارای کارت بازرگانی برای تجارت هستند.