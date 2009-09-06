آمریکا به خواست مجلس ایران احترام بگذارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی اظهار داشت: این رفتار نشان دهنده عدم اعتقاد آمریکا به دموکراسی در سایر کشورها است. آنها دموکراسی را فقط برای خود می خواهند و رای بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سردار وحیدی حاکی از انزوای سیاستهای آمریکا در ایران و بی ارزش بودن مواضع و سیاستهای آنان نزد مردم ایران است.

وی خاطرنشان کرد: صهیونیزم جهانی و برخی مسئولین دولت آرژانتین می توانند هر ادعایی را مطرح کنند اما بعد از گذشت بیش از پانزده سال نتوانسته اند یک دلیل قانع کننده و محکمه پسند مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی ایران در قضیه "آمیا" ارائه دهند.

قشقاوی گفت: علیرغم اینکه آنها علاوه بر سردار وحیدی بعضی دیگر از مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی ایران را نیز مورد اتهام قرار داده اند ولی این احکام آنقدر بی اساس بود که هیچ حقوقدان منصفی آن نپذیرفت و بر سیاسی بودن آن اذعان شد.

وی تصریح کرد: مواضع اخبر رژیم صهیونیستی یکی از تاکتیکهای جنگ روانی است که با هدایت صهیونیزم برای انحراف افکار عمومی صورت می گیرد. ما از موضعگیری آمریکا در این پرونده متاسفیم و فکر می کنیم آمریکا بهتر است در دام فریب صهیونیزم جهانی که سردمدار تروریسم دولتی است قرار نگیرد.

قشقاوی افزود: آمریکا به جای اینکه به مواضع دموکراتیک و رسمی جمهوری اسلامی ایران و رای اکثریت قاطع نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی احترام بگذارد اتهامات موجود در پرونده را مورد استناد قرار داده است که اساسا به دلیل وجود فساد در روند تحقیقات آن از جمله پرداخت رشوه 400 هزار دلاری به متهمان از طرف قاضی از هیچ نوع وجاهت قانونی و قضایی برخوردار نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: از دولت آمریکا انتظار می رود که اشتباهات دولتهای گذشته را تکرار نکند. اتخاذ اینگونه موضعگیریها نه تنها کمکی به حل مشکلات آمریکا در خاورمیانه نخواهد کرد بلکه تشدید انزجار و نفرت مردم از حکومت جدید آمریکا را به دنبال خواهد داشت و ما به دولت آمریکا توصیه می کنیم به درخواست ملت ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی احترام بگذارد و نسبت به اصلاح مواضع خود اقدام کند.