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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۴۴

شبکه های آبیاری در 60 هزار هکتار از اراضی کشاورزی گلستان اجرا شد

شبکه های آبیاری در 60 هزار هکتار از اراضی کشاورزی گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت ‌آب منطقه‌ای گلستان گفت: سطح شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی در 60 هزار هکتار از اراضی استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این درحالیست که در قالب برنامه سوم توسعه حدود 47 هزار هکتار از اراضی استان تحت پوشش طرح زهکشی و آبیاری قرار گرفته بود.

وی اظهار داشت: اعتبارات استانی شرکت‌ آب منطقه ای گلستان در چهار سال اخیر از 50 میلیارد ریال در سال 84 به 75 میلیارد ریال در سال جاری رسیده است و همچنین در این مدت میزان اعتبارات ملی از 270 میلیارد ریال به 650 میلیارد ریال افزایش یافته است.

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت‌ آب منطقه‌ای افزود: افزایش سهم اعتبارات این شرکت در چهار سال گذشته محصول توجه جدی دولت به استانها و نیز نتیجه اجرایی شدن مصوبات سفرهای استان رئیس جمهوری و هیئت وزیران به استان بوده است.

حیدریان با اشاره به جذب تسهیلات خارجی برای اجرای پروژه های شرکت‌ آب منطقه‌ای گلستان، خاطرنشان کرد: در این مدت از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی پروژه های سد دانشمند، نصب و راه اندازی سیستم هشدار سیل و نیز احداث شبکه آبیاری و زهکشی سد گلستان 14.5 میلیون دلار  اجرا و به بهره برداری رسیده است.

وی قرار گرفتن سد و شبکه نرماب و چلچای جهت استفاده از فاینانس خارجی در سال 85 به عنوان طرح اولویت دار به میزان 291 میلیون دلار را از دیگر توفیقات این شرکت عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت ‌آب منطقه‌ای گلستان گفت: دو هزار و 345 میلیارد ریال درقالب برنامه چهارم در زمینه طرحهای عمرانی این شرکت هزینه شده است.

وی بیان داشت: اعتبارات عمرانی در برنامه سوم 804 میلیارد و 652 میلیون ریال در قالب طرحهای ملی و استانی بوده که در برنامه چهارم به دو هزار و 345 میلیارد ریال افزایش یافته است.

حیدریان با اشاره به اجرای پروژه های مهم مهندسی رودخانه عنوان کرد:  پروژه های این بخش ساماندهی، لایروبی و اصلاح مسیر حدود سه برابر رشد داشته و از 260 کیلومتر در سال 84 به 625 کیلومتر در سال جاری رسیده است.

وی همچنین از 21 کیلومتر دیواره سازی در مدت چهار سال گذشته خبر داد.

کد مطلب 942552

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