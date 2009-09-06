شبکه های آبیاری در 60 هزار هکتار از اراضی کشاورزی گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این درحالیست که در قالب برنامه سوم توسعه حدود 47 هزار هکتار از اراضی استان تحت پوشش طرح زهکشی و آبیاری قرار گرفته بود.

وی اظهار داشت: اعتبارات استانی شرکت‌ آب منطقه ای گلستان در چهار سال اخیر از 50 میلیارد ریال در سال 84 به 75 میلیارد ریال در سال جاری رسیده است و همچنین در این مدت میزان اعتبارات ملی از 270 میلیارد ریال به 650 میلیارد ریال افزایش یافته است.

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت‌ آب منطقه‌ای افزود: افزایش سهم اعتبارات این شرکت در چهار سال گذشته محصول توجه جدی دولت به استانها و نیز نتیجه اجرایی شدن مصوبات سفرهای استان رئیس جمهوری و هیئت وزیران به استان بوده است.

حیدریان با اشاره به جذب تسهیلات خارجی برای اجرای پروژه های شرکت‌ آب منطقه‌ای گلستان، خاطرنشان کرد: در این مدت از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی پروژه های سد دانشمند، نصب و راه اندازی سیستم هشدار سیل و نیز احداث شبکه آبیاری و زهکشی سد گلستان 14.5 میلیون دلار اجرا و به بهره برداری رسیده است.

وی قرار گرفتن سد و شبکه نرماب و چلچای جهت استفاده از فاینانس خارجی در سال 85 به عنوان طرح اولویت دار به میزان 291 میلیون دلار را از دیگر توفیقات این شرکت عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت ‌آب منطقه‌ای گلستان گفت: دو هزار و 345 میلیارد ریال درقالب برنامه چهارم در زمینه طرحهای عمرانی این شرکت هزینه شده است.

وی بیان داشت: اعتبارات عمرانی در برنامه سوم 804 میلیارد و 652 میلیون ریال در قالب طرحهای ملی و استانی بوده که در برنامه چهارم به دو هزار و 345 میلیارد ریال افزایش یافته است.

حیدریان با اشاره به اجرای پروژه های مهم مهندسی رودخانه عنوان کرد: پروژه های این بخش ساماندهی، لایروبی و اصلاح مسیر حدود سه برابر رشد داشته و از 260 کیلومتر در سال 84 به 625 کیلومتر در سال جاری رسیده است.

وی همچنین از 21 کیلومتر دیواره سازی در مدت چهار سال گذشته خبر داد.