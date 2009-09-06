طرح اصلاح قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک مسکوت ماند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه ضمن بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، آن را برای 2 هفته مسکوت گذاشتند.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در توضیح پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح اعلام کرد که شورای عالی ترافیک را در شهرهای دیگر به جز تهران نداشتیم که با تصویب این طرح ایجاد می شود و این خوب است.

وی افزود: از آنجا که اعضای این شورا در کل کشور و تهران باید متفاوت باشند، لذا بهتر است این طرح برای بررسی دقیق تر درباره ترکیب اعضای شورای عالی هماهنگی ترافیک به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع شود.