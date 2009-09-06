شش هزار هکتار از جنگلهای خزری گلستان طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید سلامتی پیش از ظهر یکشنبه در نشست اطفای حریق در استانداری گلستان افزود: در این مدت 720 فقره آتش سوزی در عرصه های جنگلی رخ داد که به سطحی حدود شش هزار هکتار از عرصه های خسارت زد.

وی اظهار داشت: این درحالیست که سالانه به طور متوسط حدود سه هزار هکتار جنگلکاری در سطح عرصه های جنگلی استان صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این استان حدود 430 هزار هکتار جنگل دارد و گونه های ارزشمند و نادری در این عرصه ها وجود دارد.

به گفته سلامتی، به لحاظ بارندگی در استان نسبت به سایر استانها شرقی و جنوبی وضعیت مناسب برخوردار هستیم و باید توجه بیشتری به این عرصه ها شود.

معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: در این 10 سال گذشته سعی شد که میزان بهره برداری از جنگلهای استان را کاهش دهیم که در این زمینه نیز توفیقاتی حاصل شد.

وی با اشاره به مانور بزرگ اطفای حریق در جنگلهای استان در ماه گذشته یادآور شد: در این مانور 320 نیرو از دستگاه های مختلف استان شرکت داشتند.

وی تاکید کرد: با توجه به موفقیت این استان در برگزاری این مانور، گلستان می تواند به عنوان مرکز اطفای حریق کشور قلمداد شود.