یک نشریه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اعتبار علمی- پژوهشی دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه با هدف گسترش و نشر تحقیقات انجام شده در زمینه تربیت اسلامی- اطلاع رسانی علمی، فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آرا متفکران و محققان این رشته، فراهم آوردن زمینه برای تولید علم و اندیشه و نظرپردازی در این زمینه و آماده کردن زمینه مناسب برای رشد و ارتقای هر چه بیشتر آموزش و پرورش رسمی کشور در راستای تطابق بیشتر با تعلیم و تربیت اسلامی به صورت دو فصلنامه انتشار می یابد.

در حال حاضر هفتمین شماره از نشریه تربیت اسلامی به مدیر مسئولی حجت الاسلام علیرضا اعرافی و سردبیری دکتر محمد جعفر پاک سرشت ویژه پاییز و زمستان 1387 به جامعه علمی کشور عرضه شده است.