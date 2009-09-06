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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۳۰

یک نشریه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اعتبار علمی- پژوهشی دریافت کرد

یک نشریه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اعتبار علمی- پژوهشی دریافت کرد

دو فصلنامه علمی تخصصی تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با موافقت کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به رتبه علمی - پژوهشی ارتقا یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه با هدف گسترش و نشر تحقیقات انجام شده در زمینه تربیت اسلامی- اطلاع رسانی علمی، فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آرا متفکران و محققان این رشته، فراهم آوردن زمینه برای تولید علم و اندیشه و نظرپردازی در این زمینه و آماده کردن زمینه مناسب برای رشد و ارتقای هر چه بیشتر آموزش و پرورش رسمی کشور در راستای تطابق بیشتر با تعلیم و تربیت اسلامی به صورت دو فصلنامه انتشار می یابد.

در حال حاضر هفتمین شماره از نشریه تربیت اسلامی به مدیر مسئولی حجت الاسلام علیرضا اعرافی و سردبیری دکتر محمد جعفر پاک سرشت ویژه پاییز و زمستان 1387 به جامعه علمی کشور عرضه شده است.

کد مطلب 942598

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