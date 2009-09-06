  1. حوزه و دانشگاه
طاهرنژاد به مهر خبر داد:

اعلام نتایج آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از اعلام نتایج آزمونهای جامع علوم پایه رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی همزمان با آزمون پیش کارورزی پزشکی خبر داد.

کی قباد طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج نهایی این آزمونها امروز یکشنبه 15 شهریورماه اعلام شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: دانشجویان می توانند برای اطلاع از نتایج آزمونهای خود در بعدازظهر امروز به سایت مرکز سنجش مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: آزمونهای پیش کارورزی رشته پزشکی، جامع علوم پایه پزشکی، جامع علوم پایه دندانپزشکی و جامع علوم پایه داروسازی با حضور چهار هزار و 227 دانشجوی علوم پزشکی به طور همزمان در بیش از 35 دانشگاه علوم پزشکی در روز پنجشنبه 29 مرداد برگزار شد.

به گزارش مهر، امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به منظور ارتقاء سطح علمی هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و آزمون پیش کارورزی نیز برای دانشجویان رشته پزشکی که وارد دوره کارورزی می شوند، برگزار می شود.

