فضای دانشگاهها را به محیطی سهل ‌تر برای فعالیت دانشجو تبدیل می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر خرمشاد در نشست عملکرد متصدیان فرهنگی دانشگاهها در پایان دوره چهارساله وزارتخانه های علوم و بهداشت، با بیان این مطلب افزود: این جلسات نتایج خوبی داشته و وزارت علوم دوره گذشته توانسته به نتیجه مطلوب خود برسد و امیدواریم بتوانیم در آینده دانشگاههای غیر انتفاعی را نیز زیر مجموعه خود این جلسات داشته باشیم.

خرمشاد یکی از فعالیتهای مهم وزارت علوم را تجدید نظر در آیین ‌نامه‌ها دانست و افزود: آیین ‌نامه‌های تجدید نظر شده به شورای عالی انقلاب فرهنگی گره خورد و پس از آن به شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ارجاع داده شد و در حال حاضر تلاش داریم که با کمک شورای عالی انقلاب فرهنگی فضای دانشگاه‌ها را به محیطی سهل ‌تر برای فعالیت دانشجو تبدیل کنیم.

نشست پایانی دوره چهار ساله وزارتخانه های علوم و بهداشت با حضور معاونین، مدیران کل فرهنگی موسسات آموزش عالی کشور و مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با حضور محمدباقر خرمشاد معاون فرهنگی وزارت علوم و دکتر عصمت باروتی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت برگزار شد. در این نشست گزارشی از فعالیتهای فرهنگی دانشگاه ها و کتب و مقالات تدوین شده در این مدت، ارائه شد.