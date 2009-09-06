به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه به بررسی آثار، اندیشه‌ها و فلسفه لایب‌نیتس می‌پردازد و موضوعات مهم در فلسفه او از دیدگاه‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.

این نشریه علاوه بر اینکه به بررسی دیدگاه‌های این فیلسوف آلمانی می‌پردازد به بررسی آثار و کتابهایی که درباره او منتشر شده است می‌پردازد.

هر شماره از این فصلنامه علاوه بر مقالات تحلیلی و مروری به معرفی و نقد کتابهای مرتبط با فلسفه لایب‌نیتس می‌پردازد.

گوتفرید ویلهلم فون لایب‌نیتس (۱۶۴۶ - ۱۷۱۶)،فیلسوف، ریاضیدان و فیزیک‌دان آلمانی، نقش بسزایی در سیاست اروپایی زمان خویش داشته است و مقام بالایی نیز در تاریخ فلسفه و تاریخ ریاضی داراست.

لایب‌نیتس، محاسبات دیفرنسیالی و انتگرالی را کاملاً مستقل از آیزاک نیوتن به دست آورد و علامت‌هایی که وی در این محاسبات استفاده می‌کرده است، هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرند.