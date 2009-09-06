  1. هنر
  2. سایر
۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۴۰

روئین تازه‌ترین کتابش را به ناشر داد

کتاب "گنجشکها نقطه گنجشک سرخط" تازه‌ترین کتاب ظریفه روئین به زیر چاپ رفت.

 روئین داستان نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتشار مجموعه‌ داستانش در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اخیراً دومین مجموعه داستانم را که حجم آن در حدود 100 صفحه است برای چاپ به کارگاه رمان انتشارات سوره مهر داده‌ام.

وی افزود: عنوان این کتاب "گنجشک‌ها نقطه گنجشک سرخط" و از 14 داستان کوتاه گرد هم آمده‌ است.

روئین همچنین از اتمام نگارش رمانی دیگر خبر داد و گفت: هنوز عنوان و ناشری برای این رمان انتخاب نکرده‌ام. اما موضوع محوری آن مسائل اجتماعی است. در حال حاضر سرگرم بازنویسی و ویرایش نهایی رمان هستم.

 روئین مسئول ادبیات حوزه هنرى کرج با آثارى چون "نقاشىها حرف مى‏زنند" و "فقط پنجره‏ها مى‏دانند" در حوزه کودک و نوجوان و بزرگسال داستان مى‏نویسد.

کد مطلب 942618

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها