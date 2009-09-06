روئین داستان نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتشار مجموعه‌ داستانش در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اخیراً دومین مجموعه داستانم را که حجم آن در حدود 100 صفحه است برای چاپ به کارگاه رمان انتشارات سوره مهر داده‌ام.

وی افزود: عنوان این کتاب "گنجشک‌ها نقطه گنجشک سرخط" و از 14 داستان کوتاه گرد هم آمده‌ است.

روئین همچنین از اتمام نگارش رمانی دیگر خبر داد و گفت: هنوز عنوان و ناشری برای این رمان انتخاب نکرده‌ام. اما موضوع محوری آن مسائل اجتماعی است. در حال حاضر سرگرم بازنویسی و ویرایش نهایی رمان هستم.

روئین مسئول ادبیات حوزه هنرى کرج با آثارى چون "نقاشىها حرف مى‏زنند" و "فقط پنجره‏ها مى‏دانند" در حوزه کودک و نوجوان و بزرگسال داستان مى‏نویسد.