بازداشت 107 عضو طالبان پاکستان/ کشته شدن یک نظامی آمریکا در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، رسانه های محلی پاکستان اعلام کردند که بر اثر انفجار یک نارنجک در غرب این کشور شش نفر زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه مقامات امنیتی پاکستان امروز یکشنبه از افزایش کشته ها و بازداشت شده ها در شمال غرب این کشور خبر دادند.

مقامات امنیتی پاکستان اعلام کردند که در درگیریها میان نظامیان این کشور و شورشیان در منطقه خیبر واقع در شمال غرب پاکستان دستکم 75 نفر کشته و 107 نفر دیگر بازداشت شدند.

همچنین ارتش آمریکا امروز یکشنبه از کشته شدن یک نظامی دیگر در افغانستان خبر داد.

در درگیریها میان شبه نظامیان طالبان و نظامیان در شرق افغانستان یکی دیگر از نیروهای امنیتی آمریکایی جان باخت.

در همین حال نخست وزیر اسپانیا امروز یکشنبه از افزایش شمار نظامیان این کشور به میزان هزار نفر در افغانستان خبر داد.