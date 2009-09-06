دریافت بهای خدمات از خودروهای معاف از پرداخت عوارض سالیانه در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پیش از ظهر یکشنبه در هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد در خصوص دریافت بهای خدمات از خودروهای معاف از پرداخت عوارض سالیانه، به شهردار مشهد اجازه داده شد که در صورت تعدیل منفی در تعرفه یکی از شهرهای مذکور نسبت به تعدیل بهای خدمات در مشهد اقدام کند.

با اجرای این مصوبه، شهرداری به منظور بخشی از هزینه هایی که همه ساله در زمینه مدیریت و سامان دهی ترافیک و کاهش آلودگی های ناشی از تردد خودروها در سطح شهر معافیت برخی از خودروهای سبک و سنگین از پرداخت عوارض سالیانه شهرداری بهای خدماتی دریافت کند.

بدیهی است تعرفه پیشنهادی برای انواع موتورسیکلت و کامیونت بر مبنای یک هزارم قیمت خودرو برای انواع مینی بوس کمپرسی و اتوبوس شهری یک هزار و پانصدم و برای انواع کامیون، اتوبوس، و تریلی برون شهری یک چهار هزارم تعیین و محاسبه شده است.

با توجه به اینکه اجرای این طرح بر عهده دستگاه های و سازمانهای مختلف است کمیته راهبردی شهر مشهد طرح فوق را با تاکید و بر سرمایه گذاری مطالعات جانمایی پیگیری کرده و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کند که در راستای اجرای شدن این طرح محلی با وسعت حداقل 500 هکتار به منظور تخلیه و بارگیری و سامان دهی مقصدهای درون شهری و برون شهری در نظر گرفته خواهد شد.

اعضای شورای شهر مشهد در خصوص اهمیت ورزش بانوان و لزوم ایجاد جایگاه های مناسب و در دسترس در بوستانها و پارکهای سطح شهر با رعایت مصوبات گذشته شورای شهر با احداث پارک بانوان در پارکهای بالای پنج هکتار موافقت کردند و مقرر شد پارکهای موجود نیز با معماری مناسب اصلاحات لازم در آن اعمال شد.

از دیگر مصوبات جلسه علنی امروز شورای شهر تفریغ بودجه سال 87 سازمان امین و مسکن بود که اعضای شورای مشهد با تلفیق دو نظریه کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری و نظریه برنامه و بودجه موافقت کردند.

در این راستا مبلغ 38 میلیارد تومان اعتبار مصوب عمرانی در این سازمان در سه فصل اعتباری شهرداری مشارکت در بخش خصوصی یا عمومی با اعتبار مصوب 23 میلیارد تومان تعریف خواهد شد.

همچنین سازمان زمین و مسکن به دلیل اصلاح بودجه شهرداری و نیز عدم توافیق در جذب تسهیلات وام بانکی و همچنین تحقق 16 درصد از پیش بینی مشارکتهای بخش خصوصی یا عمومی توانسته است 21 درصد از این اعتبارات را جذب کند.

در ادامه جلسه امروز تفریغ بودجه سال 87 سازمان عمران با عنایت به گزارش امورمالی سازمان و ملاحظات مدیریتی شهردار مشهد به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

تفریغ بودجه سال 87 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهری از دیگر مصوبات شورای شهر مشهد بود که با اجرای این مصوبه کل اعتبار مصوب اصلاحی در بخش عمرانی این سازمان مبلغ 13.3 میلیارد تومان بوده است که این مبلغ در مقایسه با عملکرد سال 86 رشدی معادل 7.3 برابر داشته است همچنین سازمان حمل و نقل ترافیک در سال 87 موفق به جذب حدود 75 درصد اعتبار مصوب فوق شده است که به منظور اجرای 29 ردیف پروژه اختصاص یافته است.

در خصوص عدم جذب اعتبار بیش از 900 میلیون تومانی پروژه تجهیز پلهای عابر پیاده به پله برقی نیز عنوان شد این اعتبار جهت تجهیز 9 دستگاه پل در نظر گرفته شده است که مقدمات عقد قرارداد در حال انجام است.

همچنین عدم جذب اعتبار 352 میلیون تومانی احداث پارکینگهای طبقاتی تمام مکانیزه است که به رغم توضیحات ارائه شده بر اجرای آن تاکید مجدد شد.

همچنین کلیات طرح تعریض معابر و خیابان شهرک طرق به تصویب شورای شهر رسید که بر این اساس شهرداری مشهد موظف است طرح مذکور را به نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد جهت بررسی ارجاع کرده و نتیجه را ظرف مدت حداکثر یکماه به شورای اسلامی شهر اعلام کند.

در تبصره این مصوبه آمده است که در صورت موافقت نهاد مطالعات با جزئیات طرح مذکور باید مراحل قانونی تصویب آن در کمیسیون ماده پنج میز انجام پذیرد که تفریغ بودجه سال 87 سازمانهای آتش نشانی و خدمات ایمنی و نیز سازمان آمار اطلاعات و خدمات کامپیوتری از دیگر مصوبات صحن امروز شورای شهر بود.

همچنین کمک به حادثه دیدگان کاروان راهیان نور به منظور مساعدت و ابراز همدردی با بازماندگان و خانواده های کاروان راهیان نور شهرداری مبلغ 721 میلیون ریال هزینه حق الدفن 22 نفر از جان باختگان این حادثه را از محل اعتبارات جاری به عنوان کمک پرداخت کند که پس از بررسی مقرر شد نظریه مذکور به کمیسیون برنامه و بودجه اداری ارجاع داده شود و نظر کمیسیون به عنوان نظر شورای شهر لحاظ شود.

کمیته راهبردی شورای شهر مشهد در خصوص تثبیت حریم و محدوده مشهد بیانیه ای را مبنی بر الحاق و انتزاع برخی از نقاط محدوده و حریم مشهد و بخش های رضویه، احمدآباد در شهرستان بینالود مطرح و برای وزارت کشور ارسال شد.