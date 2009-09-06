توزیع گسترده مایحتاج عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، این شرکت در جهت تعدیل نرخ کالاهای مورد تعهد خود نسبت به زمینه گسترده اقلامی همچون برنج، روغن نباتی، شکر به مناسبت ماه مبارک رمضان و همچنین توزیع وسیع دفترچههای دانشآموزی به مناسبت نزدیک شدن فصل بازگشایی مدارس کرده است.
در همین راستا 25 هزار تن برنج اروگوئه و پاکستانی را در تمام نمایشگاههای پاییزه کشور و نیز از طریق شبکههای توزیع سازمانهای بازرگانی استانهای کشور به قیمت ثابت هر کیلوگرم، 7 هزار ریال و بصورت مستقیم برای مصرف کنندگان عرضه کرده است.
در مورد توزیع روغن نباتی نیز 11 هزارتن تن در احجام 900 گرمی با قیمت یکسان 9 هزار ریال، 5/4 کیلوگرمی با قیمت 45هزار ریال و روغن 5 کیلوگرمی نیز با قیمت 50 هزار ریال در سراسر کشور برای مصرف کنندگان قابل تهیه است.
همچنین توزیع شکر بستهبندی شده در بستههای 2/1 کیلوگرمی به ازای هر کیلوگرم 5 هزارو 167 ریال و قیمت هر بسته 1200 ریال با مقدار 10 هزار تن در گستره سراسری در حال توزیع است، همچنین برای صنف تولید کننده زولبیا و بامیه نیز 4 هزار تن شکر توزیع و در اختیار تولید کنندگان قرار گرفته است.
در همین ارتباط برای اتحادیههای تولید کنندگان شیرینی و شکلات نیز مقدار 7500 تن شکر توزیع شده که در نهایت مجموع شکر توزیع شده برای نمایشگاهها و صنوف و اتحادیهها مقدار 22 هزار تن است، این در حالیست که در اوایل ماه مبارک رمضان نیز یک کالا برگ سراسری اعلام شده است.
شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد توزیع دفترچههای دانشآموزی تصریح کرد: با نزدیک شدن بازگشایی مدارس، این شرکت تعداد 52 میلیون جلد دفترچه در ابعاد مختلف را در اختیار سازمانهای بازرگانی استانهای کشور و نیز نمایشگاههای پاییزه در سراسر کشور قرار داده است که در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان دفترچههای مذکور با قیمتهای یکسان و مصوب دولتی به صورت عرضه مستقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد که قیمت آن به شرح زیر است:
40 برگ خشتی 1000 ریال
40 برگ وزیری 1300 ریال
60 برگ خشتی 1600 ریال
60 برگ وزیری 1900 ریال
80 برگ خشتی 2700 ریال
80 برگ وزیری 3500 ریال
100 برگ خشتی 3500 ریال
100 برگ وزیری 4200 ریال
50 برگ وزیری فانتزی ته چسب 2500 ریال
80 برگ وزیری فانتزی ته چسب 3200 ریال
100 برگ وزیری فانتزی ته چسب 6700 ریال
100 برگ وزیری فانتزی سیمی 6700 ریال
