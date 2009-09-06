سه هزار جلد قرآن کریم در استان زنجان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امرالله حسنی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای اجرای طرح تلاوت نور، بیش از هزار و 800 جلد قرآن کریم و تفسیر همراه ویژه ماه مبارک رمضان در سطح کانونهای مساجد استان توزیع شد.

وی با بیان اینکه این کتب در راستای اجرای طرح تلاوت نور و تجهیز کتابخانه های کانونهای مساجد انجام می گیرد، خاطرنشان کرد: امسال این کتب به 30 کانون تازه تاسیس و کانونهای مساجد فاقد کتب قرآنی و دینی شهرستان های زنجان، ابهر، خدابنده، خرمدره و طارم اهدا شد.

حسنی افزود: این کتب اهدایی شامل قرآن کریم، مفاتیح، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، 20 دوره تفسیر نمونه، شش دوره لغتنامه قرآن کریم، اصول کافی، 8 دوره تفسیر صافی، ترجمه الغدیر و سایر کتب فرهنگی، دینی و مذهبی است.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان با اعلام اینکه دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان امسال مجری طرح سفره کریمانه در سطح کشور است، ادامه داد: در همین راستا 36 هزار کارت دعای قنوت نماز عید فطر به کانونهای مساجد سراسر کشور ارسال شد و شش هزار کارت نیز در سطح 115 کانون های فرهنگی و هنری و مساجد استان زنجان توزیع شد.