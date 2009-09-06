پنجمین خط اتوبوسرانی شمال تهران به مترو حقانی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک با اعلام این خبر گفت: با هماهنگیهای به عمل آمده با شهرداری منطقه سه خط اتوبوسرانی مذکور با در اختیار داشتن 20 دستگاه اتوبوس که وابسته به بخش خصوصی است کار خود را آغاز و اقدام به جابجایی مسافرین کرده است.

حامد میرزابیکی در رابطه با ساعت حرکت و مسیرهای رفت و برگشت این خط افزود: این اتوبوسها از ساعت 5:30 صبح حرکت خود را از پایانه اوشان آغاز و در مسیر رفت از خیابان های اقدسیه - چهارراه فرمانیه - پاسداران - نوبنیاد - گل نبی - شریعتی - همت - حقانی عبور کرده و در برگشت نیز از مترو حقانی آغاز و با عبور از پاسداران - میدان نوبنیاد - شهید لنگری - بلوار ارتش - به پایانه اوشان منتهی می شود که شروع حرکت در برگشت ساعت 6 صبح و آخرین سرویس ساعت21:30 است.

به گفته وی، پیش از این 4 خط بلیطی و خصوصی از مبادی میدان قدس، بلوارارتش، میدان تجریش و پایانه شهید دستواره به مترو شهید حقانی فعال بوده و شهروندان را از نقاط مختلف منطقه به مترو منتقل می کردند.

این مقام مسئول افزود: با افتتاح مترو تجریش در سال 1389 به دلیل کاهش حجم ترافیک و فراهم شدن دسترسی سریع تر شهروندان به مترو، خطوط میدان قدس و تجریش به مترو شهید حقانی از خطوط اتوبوسرانی منطقه یک حذف می شود.

میرزابیکی همچنین با اشاره به حذف خطوط بلیطی گفت: در آینده خطوط اتوبوسرانی به صورت ریالی فعالیت می کند و سیستم کارت بلیط جایگزین بلیط های قبلی می شود که تاکنون این سیستم داخل 50 درصد اتوبوسهای موجود در منطقه جای گذاری شده است.