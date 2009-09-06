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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۴۷

پنجمین خط اتوبوسرانی شمال تهران به مترو حقانی راه اندازی شد

پنجمین خط اتوبوسرانی شمال تهران به مترو حقانی راه اندازی شد

پنجمین خط اتوبوسرانی منطقه یک از بلوار اوشان به مترو شهید حقانی به منظور توسعه شبکه معابر درون شهری و تسریع و تسهیل توام با ایمنی در دسترسی شهروندان شمال تهران به شبکه حمل و نقل قطار شهری (مترو) راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک با اعلام این خبر گفت: با هماهنگیهای به عمل آمده با شهرداری منطقه سه خط اتوبوسرانی مذکور با در اختیار داشتن  20 دستگاه اتوبوس که وابسته به بخش خصوصی است کار خود را آغاز و اقدام به جابجایی مسافرین کرده است.

حامد میرزابیکی در رابطه با ساعت حرکت و مسیرهای رفت و برگشت این خط افزود: این اتوبوسها از ساعت 5:30 صبح حرکت خود را از پایانه اوشان آغاز و در مسیر رفت از خیابان های اقدسیه - چهارراه فرمانیه - پاسداران - نوبنیاد - گل نبی - شریعتی - همت - حقانی عبور کرده و در برگشت نیز از مترو حقانی آغاز و با عبور از پاسداران - میدان نوبنیاد - شهید لنگری - بلوار ارتش - به پایانه اوشان منتهی می شود که شروع حرکت در برگشت ساعت 6 صبح و آخرین سرویس ساعت21:30 است.

به گفته وی، پیش از این 4 خط بلیطی و خصوصی از مبادی میدان قدس، بلوارارتش، میدان تجریش و پایانه شهید دستواره به مترو شهید حقانی فعال بوده و شهروندان را از نقاط مختلف منطقه به مترو منتقل می کردند.

این مقام مسئول افزود: با افتتاح مترو تجریش در سال 1389 به دلیل کاهش حجم ترافیک و فراهم شدن دسترسی سریع تر شهروندان به مترو، خطوط میدان قدس و تجریش به مترو شهید حقانی از خطوط اتوبوسرانی منطقه یک حذف می شود.

میرزابیکی همچنین با اشاره به حذف خطوط بلیطی گفت: در آینده خطوط اتوبوسرانی به صورت ریالی فعالیت می کند و سیستم کارت بلیط جایگزین بلیط های قبلی می شود که تاکنون این سیستم داخل 50 درصد اتوبوسهای موجود در منطقه جای گذاری شده است.

کد مطلب 942664

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