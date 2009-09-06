طرح بیمه زنان در دولت به تصویب رسید / اشتغال مشکل بزرگ کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم امروز در مراسم تودیع خود و معارفه وزیر جدید کار و امور اجتماعی در دولت دهم، گفت: در بخش اشتغال طی 4 سال گذشته هر آنچه که به دست آمد نتیجه تلاشهای همه همکاران بوده است به نحوی که همه هر چه در توان داشتند انجام دادند.

وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم افزود: من در اینجا حاضر شده ام تا از آقای شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم تشکر کنم و همچنین به همکاران، مدیران و پرسنل وزارت کار نیز باید بگویم که قدردان تلاشهای آنان هستم.

تصویب کلیات طرح بیمه زنان

همچنین در ادامه مراسم ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری از تصویب کلیات طرح بیمه زنان کشور در دولت و اجرای آن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در حال حاضر اشتغال مشکل بزرگ کشور محسوب می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر هر شخصی در خانه اش بیکار داشته باشد مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت و این مهم یکی از خواسته های مردم از دولت است تا از این طریق وضعیت اشتغال بهبود یابد.

عزیزی در ادامه به توانمندسازی اشتغال، حفظ اشتغال موجود و صیانت از کارگران و حمایت ازکارآفرینی اشاره کرد و افزود: همه این موارد با هم مطرح است و مانند یک زنجیره به هم مرتبط هستند.

همچنین محمد پارسا رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در این مراسم تفکیک تشکلات کارگری از حزب سیاسی در دولت نهم از نقاط بارز قلمداد کرد و گفت: در حال حاضر تعاملات بین کارگران و کارفرمایان در مسئله دستمزدها بهتر شده است.

منوچهر اقبالی نماینده کانون عالی کارفرمایان کشور نیز در این مراسم به نمایندگی از کارفرمایان، بیکاری را بزرگترین دغدغه اقتصاد کلان کشور دانست و گفت: وزارت کار در دوره جدید باید تلاش کند تا اشتغال موجود حفظ شود و از بحران و رکود به دور بماند.