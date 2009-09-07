محمد مهدی مظاهری کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که با توجه به نامه جدید اوباما و تمایل طرفین به ادامه مذاکره آیا می توان شاهد دور جدید از این مذاکرات بود؟ تصریح کرد: آنچه مسلم است آمریکا تصمیم مشخصی برای تداوم مذاکرات با ایران ندارد. بلکه با مطرح نمودن بحث های حاشیه ای و غیر واقعی در تلاش است که چنین القا کند که گزینه دیپلماسی و مذاکره نتوانسته است که مشکل ایران و جامعه بین المللی را در موضوع هسته ای و دیگر مسائل حل و فصل کند.

وی تاکید کرد : از این رو از نگاه کاخ سفید مکانیزم های تحریمی و تاکید بر اجبار از طریق قطعنامه جدید شورای امنیت برای مقابله با ایران همچنان پیگیری می شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه چارچوب مشخصی برای برگزاری دوره جدید مذاکرات وجود ندارد یاد آور شد : دو دور مذاکره قبلی با آمریکا نتایج مثبت و مشخصی همراه نداشته است چرا که آمریکا با طرح ادعاهای واهی همچنان به اتهام زنی خود علیه ایران در منطقه ادامه می دهد. لذا روند موجود مسیری مشخص برای تعامل و حل و فصل مسائل فی ما بین پیش روی تهران - واشنگتن قرار نمی دهد.

مظاهری در عین حال گفت : البته به نفع منطقه و ملت های ایران و آمریکاست که با ارزیابی درست مسائل و اعتماد سازی متقابل در این زمینه ها راه تفاهم در پیش گیرند.

این کارشناس مسائل بین المللی خاطرنشان کرد: اصرار بر همکاری و تداوم گفتگو با غرب نباید به منزله موضع ضعف ایران تلقی شود، چرا که ایران با تدبیر و حوصله می تواند ضمن گام برداشتن در مسیر قانونی، صلح آمیز بودن فعالیتهای خویش را اثبات کند.

وی ادامه داد : موفقیت ایران در پیشبرد اهداف ملی به این بستگی دارد که با ایجاد فضای مناسب و به دور از هر نوع جنجال سیاسی به مذاکره با اتحادیه اروپا و آژانس ادامه دهد.

مظاهری در پایان گفت : در هر صورت راه تقابلی که غرب با ایران در پیش گرفته و به باور اکثر کارشناسان ومسائل سیاسی راه درستی نیست، به طوریکه امروزه اکثر کارشناسان مستقل نیز ضمن اشتباه خواندن سیاست های فعلی، خواهان تعامل و گفتگوی مستقیم با ایران هستند.