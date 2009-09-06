تولید "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" در شبکه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری اپیزودهای "سقوط" به کارگردانی راما قویدل، "رشوه کارگشا" به کارگردانی مهدی گلستانه و "سقف شیشه‌ای" به کارگردانی شهره سلطانی به پایان رسیده و اپیزودهای "مکافات" و "دونده" به کارگردانی قویدل و گلستانه در مرحله تصویربرداری است.

در مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" سعی شده از داستان‌های واقعی که ممکن است برای هر یک از افراد جامعه اتفاق بیفتد استفاده شود. سرپرستی نویسندگان مجموعه به عهده عباس نعمتی و مهدی شاه‌پیری، طلا معتضدی، امیر بقایی، صادق بختیاری، حسن محمودی، محسن یوسفی و علیرضا جوانمرد نویسندگان آن هستند.

عوامل تولید اپیزود "سقوط" عبارتند از مدیر تصویربرداری: علیرضا وداد تقوی، صدابردار: سلیم احمدی، طراح صحنه و لباس: مهدی ماکان، گریم: ابراهیم عبدالله‌زاد، پریسا کاکویی، دستیار کارگردان: سامان تفرشی و بازیگران: فرید قبادی، مریم عبدالملکی و محمدرضا دولتخواهی.

عوامل تولید اپیزود "رشوه کارگشا" عبارتند از مدیر تصویربرداری: خسرو دادگر، صدابردار: جمشید آزموده، طراح صحنه و لباس: مهدی ماکان، گریم: پژمان بنفشه‌خواه، رزیتا طاهری، دستیار کارگردان: سعید جلیلی و منشی صحنه: مژگان قاضی‌زاده.