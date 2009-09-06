بدون "میشل عون" در دولت جدید لبنان مشارکت نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، "نواف الموسوی" در مراسم افطار که از سوی هیئت حمایت از مقاومت اسلامی و با حضور شخصیت های رسمی، مردمی و حزبی بر پا شده بود، خاطرنشان کرد: مانعی که امروز بر سر راه تشکیل دولت جدید وجود دارد عدم تمایل به گروه و جریان اصلی است که در انتخابات پارلمانی شرکت کرده و توانسته است بر تلاش ها برای حذف، انزوا و تضعیف غلبه کند.

وی با اشاره به مخالفت میشل عون رهبر جریان ملی آزاد لبنان با بر عهده گرفتن وزارت ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات در درجه نخست یک پست اقتصادی است و ما به عنوان اپوزیسیون کاملا با جریان ملی آزاد و هم پیمانان آن ابراز همبستگی می کنیم به طوری که اگر این جریان عادلانه و آن طور که شایسته آن است در دولت حضور نداشته باشد حزب الله در دولت جدید مشارکت نخواهد کرد.

نماینده پارلمانی حزب الله در بخش دیگر سخنان خود متذکر شد که بحران سیاسی کنونی نباید لبنانی ها را از تجاوز اسرائیل غافل کند.

تشکیل دولت جدید لبنان به بعد از عید سعید فطر موکول شده است. در همین حال حریری شب گذشته تاکید کرد که پیش از 23 سپتامبر(اول مهر) دولت جدید تشکیل خواهد شد.