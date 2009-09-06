عبدالعلی‌زاده در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری فیلم امروز در منطقه کرد کوی از توابع استان گرگان به پایان می‌رسد و هنوز برای تدوین با شخص خاصی قرارداد نبسته‌ایم. امیدوارم بتوانم به زودی پیش‌تولید فیلم سینمایی "من و پدربزرگ ده ساله ام" را آغاز کنم.

این فیلم 90 دقیقه‌ای به سفارش گروه کودک و نوجوان شبکه دو تهیه می‌شود. "تندباد مایا" درباره پسری به نام آیدین است که با کمک یارمحمد پدربزرگش و اسبی به تندباد می‌خواهد به نوعی به خودباوری برسد. سیامک اطلسی، منوچهر آذر، محمد شیری، لیلا بوشهری،عسل عبدالعلی‌زاده و سیاوش بنی‌حسینی در این فیلم بازی می‌کنند.

از عوامل تولید نیز می توان به نویسنده: فاطمه پاسبان، تهیه‌کننده: ع. عبدالعلی زاده، مدیر تصویربرداری: حسین کریمی، مدیر تولید: حسین پهلوان نشان، صدابردار: امیر ابراهیم‌زاده، طراح صحنه و لباس: قنبر حامد و طراح گریم: اشکان عسگری اشاره کرد.

پیش از این قرار بود عبدالعلی زاده ساخت فیلم سینمایی "من و پدربزرگ ده ساله ام" را برای حضور در جشنواره امسال فیلم کودک و نوجوان همدان بسازد.