تنها به 10 درصد واقعیتهای نهفته هشت سال دفاع مقدس پرداخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اذعان به اینکه طی 21 سال از پایان جنگ نسبت به بست و گسترش آرمانها و ایثارگریهای هشت سال دفاع مقدس پرداخته نشد، افزود: باید با برنامه ریزی منسجم و حساب شده و اجرای برنامه جذاب و تاثیرگذار نسبت به توسعه فرهنگ ایثار و ارزشهای هشت سال دفاع مقدس در جامعه تلاش کرد.

وی با بیان این مطلب که بعد از گذشت سالها از پایان دفاع مقدس، هر اندازه که در این خصوص کار شده است، کمتر از 10 درصد واقعیتهای این حماسه بوده است، ادامه داد: ابعاد دفاع مقدس گسترده تر از آن است که خیال کنیم که در همه ابعاد آن فعالیت صورت پذیرفته است.

رئوفی نژاد حساس ترین مرحله انقلاب اسلامی را دوره 8 سال دفاع مقدس ارزیابی کرد و افزود: دنیا مردم ایران، جان فشانی و روح والا و نقش آنها در عرصه های دفاع و حفاظت از انقلاب اسلامی را در هشت سال دفاع مقدس شناخت.

وی، وسعت کار در بیان واقعیت ها و حقایق جبهه و جنگ را بسیار بالا دانست و گفت: باید از ظرفیتهای موجود در بیان واقعیت های نهفته در طول دوران دفاع مقدس بهره گرفته شود تا بتوان به وظیفه دینی و همسنگری با شهدا عمل کرد.

استاندار زنجان با بیان اینکه در بسیاری مواقع شاهد فضاسازی کاذب و غیرواقعی در حوزه جبهه و جنگ هستیم گفت: برخی ها از این دوران پرشکوه و باعظمت، سوژه های کاذب درست می کنند که تعجب بچه های جبهه و جنگ را بر می انگیزد زیرا این سوژه ها به دور از شان و منزلت رزمندگان، شهدا و مردم ایران اسلامی است.

رئوفی نژاد افزود: در طول هشت سال جنگ تحمیلی نکاتی که برای همگان روشن بود، روشنتر شد. روزهای اول جنگ هیچ کس تفکر پذیرش شهادت را نداشت و هیچ کسی تصور نمی کرد که 8 سال جنگ تبدیل به 8 سال دفاع مقدس شود.

وی خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) چیزهایی را می دید که ما نمی دیدیم و این امر موجب شد که این جنگ، به جنگ اعتقادی، آرمانی، ولایی و جنگ بین کفر و اسلام تبدیل شود.

استاندار زنجان هفته دفاع مدقس را هفته تبلیغات و اطلاع رسانی خواند و ادامه داد: متأسفانه از بسیاری از ظرفیتهای نهفته در جنگ استفاده نشده و این در حالی است که برخی سوژه های کاذب و ساختگی از این حماسه می سازند.

رئوفی نژاد یکی از ویژگی های بارز جنگ را حضور همه مردم در این حماسه ارزیابی کرد و گفت: کار بر روی دفاع مقدس معرفتی را می خواهد که خوشبختانه مردم ایران این معرفت را دارند.

وی به برگزاری کنگره شهدا و سرداران استان زنجان اشاره کرد و گفت: در اولین فرصت در هفته دفاع مقدس ترکیب ستاد کنگره مشخص خواهد شد.

استاندار زنجان همچنین به راه اندای موزه دفاع مقدس در استان اشاره کرد و افزود: 5 هکتار زمین برای این منظور در گاوازنگ کلنگ زنی شده است.