به گزارش خبرنگار مهر، تعمیر و نگهداری و به خصوص تجهیز و به روز نگهداشتن آزمایشگاهها و امکانات پژوهشی و آموزشی هر ساله مبلغ قابل توجهی از مخارج دانشگاههای کشور را به خود اختصاص می دهد.

از طرفی با توجه به جامعه جوان ایران و حجم بالای دانشجو در دانشگاهها میزان استهلاک وسایل و ابزار دانشگاهی اعم از تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی و وسایل آموزشی را تا حد نگران کننده ای افزایش داده است.

از این رو شاید تعداد اندکی از دانشگاههای کشور بتوانند با بودجه مصوبی که برای این امر در اختیارشان قرار گرفته از پس حل مشکلات اصلی ترین رکن آموزشی خود برآیند.

این موارد تنها شامل دغدغه های دانشگاههای ایران برای نگهداری و حفاظت از آزمایشگاهها و تجهیزات خود نشده و در حقیقت چالش اساسی پیش روی دانشگاههای کشور موضوع تجهیز و ارتقای تجهیزات خود است.

با این وجود آخرین بودجه مقرر شده نوری از امید را در دلهای مسئولین دانشگاهی کشور روشن کرد که شاید پس از چند سال آزمایشگاهها و پژوهشکده های دانشگاههای سراسر ایران رنگ و بوی تازه ای به خود بگیرد.

عدم پرداخت بودجه مصوب مشکلاتی را برای تجهیز دانشگاهها ایجاد کرده است

سعید سهراب پور- رئیس دانشگاه صنعتی شریف تهران در این زمینه به مهر گفت: نزدیک به هفت سال است که در زمینه تجهیز آزمایشگاهها و امکانات پژوهشی، بودجه در خور توجهی پرداخت نشده که این وضعیت دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاههای کشور را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است.

وی افزود: اکنون تمامی دانشگاههای کشور به شکل جدی نیازمند تجهیزات جدید آزمایشگاهی و علمی هستند که با توجه به بودجه ای که اختصاص داده اند و به تصویب مجلس هم رسیده است امیدواریم شرایط بهتری را تجربه کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: ابتدا قرار بود مبلغ 150 میلیارد تومان بودجه برای تجهیز آزمایشگاه و امکانات پژوهشی به دانشگاههای کشور پرداخت شود که با توجه به مشکلات مالی سال گذشته این مبلغ به نصف یعنی 70 میلیارد تومان کاهش یافت.

وی افزود: با این وصف بودجه دانشگاه صنعتی شریف از حدود 6 میلیارد تومان به سه میلیارد کاهش یافت که باز هم اگر همین مبلغ پرداخت شود تاثیر بسزایی خواهد داشت.

سهراب پور تاکید کرد: برای بهبود شرایط تجهیزات دانشگاههای کشور لازم است که این بودجه چند سال پیاپی به دانشگاهها اختصاص داده و پرداخت شود.

وی افزود: تا کنون مبلغی از بودجه مقرر به ما پرداخت نشده و منتظر هستیم تا طبق مصوبه مجلس ابتدا 40 درصد از این بودجه را به ما تخصیص بدهند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: امیدواریم توجه بیشتری به مسائل تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی در دانشگاههای کشور صورت گیرد چرا که این مسئله برای آموزش عالی مثل نان شب می ماند.

دانشگاه صنعتی اصفهان در انتظار پرداخت بودجه

غلامرضا قربانی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پروژه تجهیز آزمایشگاههای کشور همچنان به عنوان یک پروژه ناتمام مانده و بخش کمی از تجهیزات تا کنون تهیه شده و الباقی یا وارد کشور نشده و یا در انتظار مجوز مانده است.

وی افزود: به عنوان مثال از دستگاههای آزمایشگاهی و پژوهشی که سفارش دادیم تنها سه دستگاه تهیه شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: از بودجه تصویب شده برای تجهیز آزمایشگاهها و امکانات آموزشی دانشگاههای کشور چیزی در حدود چهار میلیارد تومان سهم دانشگاه ما بوده است.

قربانی تاکید کرد: از این بودجه چهار میلیارد تومانی که به دانشگاه صنعتی اصفهان اختصاص یافته تا کنون مبلغی به ما پرداخت نشده است.

وی افزود: در صورت پرداخت بودجه تصویبی قصد داریم بخشی از آن را صرف خرید تجهیزات کرده و بخش دیگری را هم به تعمیر و نگهداری اختصاص دهیم.

آزمایشگاه مرکزی راهکار دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا عاشوری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز به مهر گفت: سال گذشته رئیس جمهور قول داد که به وضعیت دانشگاه کمک در خور توجهی بشود که متاسفانه به خاطر مشکلات مالی این امر محقق نشد.

وی افزود: امسال هم بودجه خوبی به امر تجهیز و ارتقای آزمایشگاههای دانشگاههای کشور اختصاص داده اند که با موافقت مجلس نیز همراه بوده است. از بودجه مصوبه سهم دانشگاه فردوسی حدود 5/5 میلیارد تومان است که در صورت پرداخت با این بودجه می توان تا حد زیادی مشکلات را از پیش رو برداشت.

عاشوری گفت: تا کنون مبلغ ناچیزی از این بودجه به دانشگاه پرداخت شده که در خور توجه نبوده و بیشتر صرف تعمیر و نگهداری شده است.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: سعی خواهیم کرد تا آن جا که ممکن است بخش تعمیرات را در حد ضرورت انجام دهیم تا بتوانیم بیشترین استفاده را از این بودجه برای خرید و تجهیز آزمایشگاههای دانشگاه اختصاص دهیم.

وی افزود: به منظور استفاده بهتر و جلوگیری از صرف هزینه بیشتر یک آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه در نظر گرفته ایم که دیگر نیاز نباشد از یک دستگاه برای چند دانشکده تهیه شود بلکه با خرید یک دستگاه تمامی دانشکده ها می توانند به صورت شیفتی از آن استفاده کنند که اولویت را به رشته های پر جمعیت تر و گسترده تر دانشگاه اختصاص داده ایم.

تجهیز یک دانشگاه تخصصی دریایی نیازمند حمایت دولت است

پرویز باورصاد احمدی رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نیز به خبرنگار مهر گفت: بودجه دانشگاه علوم و فنون دریایی با دانشگاههای دیگر کشور تفاوت داشته و به صورت ارزی و دلاری مشخص می شود.

وی افزود: چیزی در حدود یک میلیون دلار به دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر اختصاص داده شده و ما لیست تجهیزات و لوازم مورد نیاز خود را به وزارت علوم داده ایم و این روند در حال پیگیری است که متاسفانه روند کندی را طی می کند.

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر تاکید کرد: ما بخشی از بودجه جاری دانشگاه به مبلغ 500 میلیون تومان را به بحث تعمیرات و خرید تجهیزات کوچک مورد نیاز دانشگاه اختصاص داده ایم.

وی افزود: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر یک دانشگاه تخصصی است که نیاز به تجهیزات ویژه خود دارد و قیمت این تجهیزات به گونه ای است که نیاز به کمک مستقیم دولت و وزارت علوم دارد.

احمدی گفت: به عنوان مثال ما دست کم نیاز به 200 میلیارد ریال داریم تا بتوانیم سفارش یک کشتی تحقیقاتی و آموزشی اقیانوس پیما را بدهیم. این کشتی نیز بخشی از وسایل مورد نیاز آزمایشگاهی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر محسوب می شود.

تا کنون وعده های داده شده برای تجهیز دانشگاهها محقق نشده است

علی خیرالدین رئیس دانشگاه سمنان نیز در این زمینه به مهر گفت: تا کنون چندین بار موضوع پرداخت بودجه ای قابل توجه برای تجهیز دانشگاههای کشور مطرح شده که به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: امسال قولهایی در این زمینه داده شده است که امیدواریم عملی شود و وضعیت آزمایشگاهها و تجهیزات آموزش دانشگاههای کشور با یک تحول اساسی روبرو شود.

رئیس دانشگاه سمنان گفت: از بودجه مصوب امسال یک میلیارد و 600 میلیون تومان به دانشگاه سمنان اختصاص داشته که حدود 400 میلیون تومان از این مبلغ تا کنون پرداخت شده است.

وی افزود: چنانچه این بودجه در نظر گرفته شده به دانشگاهها پرداخت شود فرصت خوبی برای تجهیز و ساماندهی آزمایشگاههای آموزش عالی کشور به وجود می آید.

به گزارش مهر، آزمایشگاه و تجهیزات تحقیقاتی و پژوهشی را باید به عنوان یکی از ارکان اساسی آموزش به خصوص آموزش عالی به حساب آورد که به مثابه نبض دانشگاههای کشور و بستر ساز رشد ترقی اساتید و دانشجویان و فضای علمی کشور بوده و نقشی حیاتی را در شکوفایی هر چه بیشتر جامعه علمی عهده دار است. بنابراین ضروری است دولت و وزارت علوم در دوره جدید فعالیت خود این امر را در اولویت کاری خود قرار دهند.

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گزارش: مهیار زاهد