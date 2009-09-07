‌به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه علمی لایو ساینس در گزارشی قابل توجه به تاثیرات گرمای جهانی در زمین پرداخته است. تغییرات جوی زمین نشانه های مخربی به شکلهای عجیب از خود نشان می دهد که بر اساس این نشانه ها انسان باید خود را برای آتش سوزی های مهیب جنگلها، ناپدید شدن دریاچه ها، آلرژی های عجیب و ظهور مجدد بیماری هایی که در گذشته های دور از بین رفته اند آماده سازد.

آلرژیهای شدید: گرمای جهانی یکی از موارد قابل سرزنشی است که عامل بروز آلرژیهای شدید فصلی است. این آلرژیها دارای علائمی مانند حملات عطسه ای و خارش چشمها است که هر سال افراد مبتلا به آن دوره شدیدتری را تجربه می کنند. طی دهه گذشته به تعداد افرادی که به این آلرژیها و آسم مبتلا می شوند افزوده شده و تغییرات ناگهانی نحوه زندگی و آلودگی انسانها را در برابر آلرژی ها آسیب پذیر کرده است. مطالعات نشان می دهد افزایش میزان دی اکسید کربن که عاملی کلیدی در آلودگی هوا و افزایش گرمای جهانی است، در رشد سریع گیاهان و تولید گرده بیشتر نیز نقش مهمی به عهده دارد که در این صورت با افزوده شدن میزان مواد آلرژی زا در هوا فصل آلرژی نیز طولانی تر خواهد شد.

زندگی در ارتفاعات: از دهه 1900 به بعد به تدریج جستجو برای یافتن گونه های خاصی از جانوران در ارتفاعات آغاز شد زیرا به گفته محققان بسیاری از این جانوران به دلیل بروز تغییرات بزرگ در محل سکونت خود تحت تاثیر گرمای جهانی به ارتفاعات نقل مکان کرده اند. تاثیرات مشابهی موجودات قطب جنوب از جمله خرسهای قطبی را نیز تهدید می کند زیرا صفحات یخی که این جانداران بر روی آن زندگی می کنند به تدریج در حال ذوب شدن است.

شکوفا شدن مناطق قطبی: در حالیکه ذوب شدن قطب می تواند مشکلاتی را برای گیاهان و جانوران ساکن ارتفاعات پایین تر به وجود آورد، موقعیت آفتابی و مناسبی را برای گیاهان قطبی فراهم خواهد کرد. گیاهان قطبی معمولا و در بیشتر روزهای سال در میان یخها محاصره شده اند اما زمانی که یخها آب شوند این گیاهان رشد کردن و شکوفه دادن را تجربه خواهند کرد.

ناپدید شدن دریاچه ها: طی دهه های گذشته در حدود 125 دریاچه قطبی ناپدید شده اند که نشان دهنده تلاش شدید گرمای جهانی در مناطق قطبی است. مطالعه بر روی مکان تقریبی مناطق آبی از دست رفته نشان از احتمال ذوب شدن یخهای لایه های زیرین دریاچه ها دارد که بر این اساس آب به تدریج و با از دست رفتن لایه های زیرین یخی در خاک نفوذ کرده و ناپدید می شود با از بین رفتن این دریاچه ها تمامی اکوسیستم دریاچه زیستگاه خود را از دست خواهند داد.

رانش خاک: افزایش حرارت زمین نه تنها باعث ذوب شدن کوه های یخی شده است بلکه باعث ایجاد تغییر شدید ساختاری در بافت خاک منجمد در زیر سطح رویی خاک خواهد شد. این تغییر ساختار باعث عقب نشینی خاک و ایجاد ناهمواری در لایه رویی شده و در نتیجه در ساختارهایی مانند جاده ها، راه آهن و خانه ها خسارات زیادی وارد کند. به گزارش مهر، ریزش گل و صخره از ارتفاعات از دیگر آثار این پدیده است و در عین حال تحقیقات جدید نشان می دهد رانش خاک و پس زده شدن لایه خاک از روی اجساد قدیمی می تواند بسیاری از بیماری های نابود شده از جمله آبله را احیا کند.

بزرگ شدن کوه ها: با وجود اینکه کوهنوردان حرفه ای توجه چندانی به این پدیده ندارند کوه آلپ و دیگر کوهستانها طی قرن گذشته تا کنون به واسطه برداشته شدن وزن لایه های یخی از سطح کوه ها و سبک شدن آنها، در حال تجربه رشد هستند به دلیل اینکه سرعت ذوب یخها بسیار بالا تخمین زده شده است کوه ها نیز با سرعتی زیاد در حال رشد کردن و بزرگ شدن هستند.

بقای شایسته ترینها: آغاز زود هنگام بهار به واسطه گرم شدن هوا بسیاری از جانداران را با کمبود غذا مواجه می کند زیرا بر اساس ساعت درونی بیولوژیک خود در انتظار آغاز بهار هستند و از مواد غذایی این فصل محروم باقی خواهند ماند. در این میان تنها جاندارانی زنده باقی خواهند ماند که می توانند این ساعت درونی را با تغییر زودهنگام فصل انطباق داده و به موقع از منابع غذایی استفاده کنند. به گزارش مهر، این نوع جانداران کد ژنتیکی این تغییر را در میان نسل خود گسترش داده و آنها را نیز با این تغییرات همراه می کنند.

تخریب آثار باستانی: در سراسر جهان سازه های باستانی و دیگر آثار باستانی به عنوان یادبودی از تمدن گذشته پابرجا مانده اند و آزمایشهای متعدد زمان را پشت سر گذاشته اند. اما اکنون آثار سریع گرمای جهانی می تواند زمینه نابودی آنها را فراهم آورد، افزایش سطح دریاها و تغییرات شدید جوی توانایی تخریب این اماکن را خواهند داشت. همانطور که تا کنون باعث تخریب بنای 600 ساله ساخوتای پایتخت باستانی سلطنت تایلند شده است.

آتش سوزیهای جنون آمیز جنگلها: در حالی که افزایش گرمای جهانی طوفانهای شدیدتری به وجود آورده است، در کنار این طوفانهای مرطوب حرارتی غیر قابل توان را بر جنگلهای جهان تحمیل می کند که منجر به آتش سوزی های عظیم خواهد شد. آغاز زود هنگام فصل بهار و ذوب شدن زود تر از موعد برفها می تواند باعث خشکی بیش از حد جنگلها شده و زمینه مناسبی برای بروز آتش سوزی این منابع حیات به وجود آید.