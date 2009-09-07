برقعی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "سی میلیونی" را جواد محمدی بازنویسی می‌کند، با آماده شدن نسخه نهایی و دریافت پروانه ساخت تولید این فیلم را شروع می‌کنم. این فیلم شبیه "لج و لجبازی" است و برای مخاطب عام و گسترده ساخته شده است.

وی افزود: اولین فیلم من "سفر به شرق" با وجود ارزش‌هایی که داشت اکران عمومی نشد و این برای فیلمسازی که اولین گام‌ها برای فیلمسازی را برمی‌دارد سخت است، پس از آن "لج و لجبازی" را ساختم که یک فیلم رمانتیک عاشقانه است که برای مخاطب ساخته شده و به نظرم می‌رسد نتیجه کار می‌تواند مردم را راضی کند.

این کارگردان گفت: "لج و لجبازی" یک فیلمفارسی یا کمدی بزن بکوب نیست و با گروهی حرفه‌ای و با بازیگران مطرح ساخته شده، این فیلم از علایق و دغدغه‌های من دور نیست و مانند "سفر به شرق" به آن علاقه دارم. اما برای تثبیت جایگاهم در سینمای حرفه‌ای باید فیلم‌هایی بسازم که مخاطب داشته باشد.