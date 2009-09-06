پرداخت 140 میلیارد ریالی سود سهام عدالت در کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حیدری ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی در کرج افزود: این سود به مشمولان مرحله اول و دوم شامل افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی، روستاییان و عشایر پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت مربوط به کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری است که 241 هزار و 413 نفر از آنان در این شهرستان سهام دریافت کرده اند.

وی تعداد دریافت کنندگان سهام عدالت را در این شهرستان بیش از 283 هزار نفر ذکر کرد و اظهار داشت: در مرحله چهارم توزیع سهام عدالت بین خانواده های شاهد و ایثارگر انجام می شود.

وی گفت: اکنون کار شناسایی زنان غیرشاغل سرپرست خانوار، گروه خدام حسینیه ها و مساجد، گروه طلاب و حوزه های علمیه، گروه کارکنان ستادهای نماز جمعه، بیماران خاص و روزنامه نگاران برای دریافت سهام عدالت نیز آغاز شده است.

حیدری افزود: بر اساس برنامه اعلام شده سهام عدالت از اواخر سال جاری قابل واگذاری در بورس و تعاونیهای این سهام است.

وی تاکید کرد: سهام عدالت شاه کلید رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور است.

حیدری یادآور شد: تاکنون در شهرستان کرج 317 هزار و 843 نفر فرم دعوتنامه ثبت نام را پر کرده اند.