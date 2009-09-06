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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۳۵

پرداخت 140 میلیارد ریالی سود سهام عدالت در کرج

پرداخت 140 میلیارد ریالی سود سهام عدالت در کرج

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرعامل تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج گفت: تاکنون 140 میلیارد و 910 میلیون ریال سود سهام عدالت به دارندگان این سهام در کرج پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حیدری ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی در کرج افزود: این سود به مشمولان مرحله اول و دوم شامل افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی، روستاییان و عشایر پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت مربوط به کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری است که 241 هزار و 413 نفر از آنان در این شهرستان سهام دریافت کرده اند.

وی تعداد دریافت کنندگان سهام عدالت را در این شهرستان بیش از 283 هزار نفر ذکر کرد و اظهار داشت: در مرحله چهارم توزیع سهام عدالت بین خانواده های شاهد و ایثارگر انجام می شود.

وی گفت: اکنون کار شناسایی زنان غیرشاغل سرپرست خانوار، گروه خدام حسینیه ها و مساجد، گروه طلاب و حوزه های علمیه، گروه کارکنان ستادهای نماز جمعه، بیماران خاص و روزنامه نگاران برای دریافت سهام عدالت نیز آغاز شده است.

حیدری افزود: بر اساس برنامه اعلام شده سهام عدالت از اواخر سال جاری قابل واگذاری در بورس و تعاونیهای این سهام است.

وی تاکید کرد: سهام عدالت شاه کلید رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور است.

حیدری یادآور شد: تاکنون در شهرستان کرج 317 هزار و 843 نفر فرم دعوتنامه ثبت نام را پر کرده اند.

کد مطلب 942747

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