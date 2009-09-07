ابراهیمی در گفتگو با مهر: ارائه نقشه به سازندگان مسجد/مساجد فاقد معماری اسلامی مجوز نمی گیرند

حجت السلام حسین ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تأثیر زیباییهای بصری مساجد بر جوانان با اشاره به حدیث ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیبا است و زیبایی را دوست دارد گفت: قرآن هم در آیه 31 سوره اعراف درباره مسجد می فرماید: اى فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود بردارید!

وی افزود: مساجد هم به مرتب بودن توصیه شده اند. به طوری که در قرآن خداوند رسماً به حضرت ابراهیم و اسماعیل دستور می دهد مسجد را برای طواف کنندگان، نمازگزاران و معتکفین پاکیزه نگاه دارند." خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجود کنندگان پاکیزه و آماده نگه‌دارید." روایات بسیاری درباره تزئین و آراستن مسجد وجود دارد.

حجت الاسلام ابراهیمی تصریح کرد: به هر مقدار که به زیبایی مساجد بهای بیشتری داده شود و مساجد از فرش زیبا، صوت زیبا، امام جماعت خوش سیما و حتی سرویسهای بهداشتی تمیز و زیبا برخوردار باشند، بستر جذب جوانان به مساجد تقویت خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه طبیعت جوان به زیبابی اهمیت بسیاری می دهد گفت: مسجد مرتب و دارای امکانات مناسب می تواند از عوامل جذب جوانان باشد.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی یادآور شد: در استان تهران اگر نقشه مسجدی که قرار است ساخته شود دربرگیرنده مؤلفه های معماری اسلامی ایرانی نباشد مجوز نمی گیرد، این درحالی است که برخی مساجد که به صورت طبقاتی ساخته می شوند و یا برخی از آنها که زمینی که برای ساخت در نظر گرفته شده ظرفیت ساخت مناره و گنبد را ندارند بدون درنظر گیری این مؤلفه ها ساخته می شوند.

وی اضافه کرد: اخیرا شورای مهندسی مرکز رسیدگی به امور مساجد نقشه و طرح را هم در اختیار سازندگان قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه این امر فعلا در استان تهران اجرا می شود گفت: سایر استانها در صورت نیاز کمک و مطرح کردن آن، از حمایتهای ما برخوردار می شوند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در رابطه نقش مساجد در ارتقای معرفت دینی اظهار داشت: اماکن مذهبی بیشترین نقش را در طول تاریخ برای ارتقای آموزش ، رفتار و اخلاق دینی داشته اند و این موارد عمدتا از طریق اماکن دینی و مذهبی به مردم منتقل شده اند.

وی گفت: نقش نهادها و اماکن مذهبی در فرهنگ دینی و پاسخ به شبهات به منظور جلوگیری از انحراف جامعه غیرقابل انکار است. این نهادهای مذهبی و دینی از مساجد گرفته تا زیارتگاهها و امامزاده ها در ارتقای این معرفت اثرگذار هستند و همه آنها در راستای دین خدمت می کنند و در صورت عدم وجود هرکدام از آنها آثار منفی در جامعه ظاهر می شد.