120 مدرسه گلستان هیئت امنایی اداره می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی عصر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش استان افزود: این تعداد پنج درصد مدارس استان را تشکیل می دهند که اداره آنها به صورت هیئت امنایی خواهد بود که مقدمات این کار توسط آموزش و پرورش آماده می شود.

وی اظهار داشت: با مساعدت آموزش و پرورش 500 مترمربع زمین در اختیار اتحادیه انجمنهای اسلامی استان قرار می گیرد تا کار ساخت ساختمان اداری این اتحادیه آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: با تمهید مقدمات لازم بودجه مورد نیاز برای حمایت مالی از طرحهای دانش آموزان مبتکر فراهم خواهد شد و این طرحها تحت حمایت قرار خواهند گرفت.

به گفته پائین محلی، سالنهای ورزشی نزدیک به مدارس استان در ساعت درسی مدارس جهت فعالیتهای ورزشی دانش آموزان با توافق اداره تربیت بدنی و آموزش و پرورش در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: هنرهای نمایشی با الهام از قصص قرآنی با حمایتهای اداره کل فرهنگ وارشاد برای اولین بار در استان گلستان کلید خواهد خورد و در تابستان آینده شاهد برگزاری این جشنواره خواهیم بود.

وی یادآور شد: یک باب مدرسه شبانه روز در بخش مرکزی شهر گنبد ویژه دانش آموزان دختر این شهرستان احداث خواهد شد.

فتح الله نوری معاون سیاسی امنیتی و عضو شورای آموزش و پرورش استان از مدیران و مسئولان آموزش و پرورش خواست تا تمهیدات لازم را برای بازگشایی مطلوب مدارس بیندیشند و اقدامات امنیتی لازم را نیز در این زمینه پیش بینی نمایند تا شاهد حضور بهتر دانش آموزان و معلمان در کلاسهای درس باشیم.

گلستان 330 هزار دانش آموز دارد.