به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌نشانان ایستگاه 32 پس از اطلاع‌ از این حادثه که روز شنبه به وقوع پیوست بلافاصله خود را به محل حادثه در جاده دماوند، خیابان احسان رساندند.

احمد صفری فرمانده آتش‌نشانان این عملیات در این رابطه گفت: همزمان با رسیدن آتش‌نشانان زیرزمین پر از دود بود که آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات ویژه دود را به بیرون هدایت کردند.

وی افزود: این شهروند حادثه دیده «حمیدرضا-ک» 30 ساله با استفاده از بنزین مشغول پاک کردن لکه‌های رنگ ناشی از نقاشی زیرزمین بود که با توجه به روشن بودن آبگرمکن گازی دیواری و رسیدن بخار بنزین به آن انفجار رخ می‌دهد.

آتش‌نشانان پس از بستن شیر گاز و انتقال گالن بنزین از زیرزمین به بیرون با انجام عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی به عملیات خود پایان دادند.