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۱۶ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۲۸

شماره 34 "مشق آفتاب" منتشر شد

شماره 34 "مشق آفتاب" منتشر شد

سی و چهارمین شماره دوهفته‌نامه تحلیلی خبری "مشق آفتاب" با پرونده‌ای درباره شایعه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره با مجله خبری و مرور اخبار کوتاه آغاز می‌شود و در بخش سیاست گفتگو با دبیر سیاسی حزب موتلفه اسلامی و هرمیداس باوند آمده است. یادداشتی از دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران درباره ماه رمضان آغازگر بخش جامعه و گردشگری است که پاتوق‌های زیارتی شب‌های رمضان هم در آن معرفی شده است.

آئین رمضان در دیگر کشورها، سازمان میراث فرهنگی در آستانه یک تحول، چرا ولی عصر یکطرفه شد و نگاهی به حاشیه‌های تونل توحید دیگر مطالب بخش جامعه است و گفتگو با علیرضا افتخاری خواننده پرطرفدار، چگونه خواننده شویم و گفتگو با محمدعلی سپانلو در بخش فرهنگ و هنر دیده می‌شود.

گفتگو با مدیر عامل استقلال، نگاهی به لیگ فوتسال و بررسی مربیان لژیونر فوتبال ایران مطالب بخش ورزش است و در بخش پرونده ویژه شایعه و شایعه‌سازی گفتگوی سروش صحت و بهاره رهنما در این باره آمده است. شایعه‌ها و چهره‌ها و شایعه‌ها در سینما و نسبت آن با شکل‌گیری جوامع در حال توسعه در ادامه پرونده به چشم می‌خورد.

مطالب متنوع، نگاهی به 10 فرار بزرگ، ترین‌ها به روایت تصویر، دیدنی‌ها و داستان پلیسی پایان‌بخش شماره 34 دوهفته‌نامه تحلیلی خبری "مشق آفتاب" است که در 80 صفحه به قیمت 800 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

کد مطلب 942792

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