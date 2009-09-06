فراکسیون زنان مجلس به وزیر بهداشت تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام تبریک آمده است : رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سرکار عالی جهت تصدی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که بالاترین مرجع سلامت در کشور می باشد بیانگر شایستگی، توانمندی و صلاحیت بالای علمی و مدیریتی شما می باشد.

انتخاب یکی از بانوان متعهد و اندیشمند که پشتوانه و تجربه علمی و اجرایی و سابقه دو دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه درخشان خود ثبت کرده است به عنوان اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی ایران، مایه افتخار و مباهات بوده و فراکسیون زنان مجلس ضمن تجلیل از این اقدام دولت و مجلس آن را به عنوان نقطه عطف و سرآغازی برای سپردن مسئولیتهای مهم و در سطح کلان کشور به بانوان این مرز و بوم می داند. از خداوند متعال توفیق روزافزون شما در انجام مسئولیت خطیری که به عهده دارید را مسئلت می نماییم.