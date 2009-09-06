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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۳۱

فراکسیون زنان مجلس به وزیر بهداشت تبریک گفت

فراکسیون زنان مجلس به وزیر بهداشت تبریک گفت

در پی کسب رای اعتماد مرضیه وحید دستجردی از مجلس شورای اسلامی و انتخاب به عنوان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیام تبریکی از سوی فراکسیون زنان مجلس منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام تبریک آمده است : رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سرکار عالی جهت تصدی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که بالاترین مرجع سلامت در کشور می باشد بیانگر شایستگی، توانمندی و صلاحیت بالای علمی و مدیریتی شما می باشد.

انتخاب یکی از بانوان متعهد و اندیشمند که پشتوانه و تجربه علمی و اجرایی و سابقه دو دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه درخشان خود ثبت کرده است به عنوان اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی ایران، مایه افتخار و مباهات بوده و فراکسیون زنان مجلس ضمن تجلیل از این اقدام دولت و مجلس آن را به عنوان نقطه عطف و سرآغازی برای سپردن مسئولیتهای مهم و در سطح کلان کشور به بانوان این مرز و بوم می داند. از خداوند متعال توفیق روزافزون شما در انجام مسئولیت خطیری که به عهده دارید را مسئلت می نماییم.

کد مطلب 942815

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