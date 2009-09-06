به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد به استناد اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مراتب تعهد، شناخت و سوابق مفید اجرایی، آقایان مجید نامجو، محسن‌پور و نادعلی الفت‌پور را به ترتیب به عنوان سرپرست وزارتخانه های نیرو، آموزش و پرورش و رفاه و تامین اجتماعی منصوب کرده است.



رئیس جمهور در این احکام تصریح کرده است: "انتظار می‌رود در این مسئولیت خطیر، ‌با استفاده از ظرفیت‌های علمی و تجربی کارشناسان و صاحبنظران ارجمند و بهره‌گیری از همکاری مدیران و پرسنل خدوم و شریف آن وزارتخانه و هماهنگی با هیئت محترم وزیران،‌اهتمام لازم را به کار بندید."

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