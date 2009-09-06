خانه فرهنگ و مهر سالمندان اراک ظرف دو ماه آینده بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علیرضا جلالی بعد از ظهر یکشنبه در دومین جلسه شورای ساماندهی سالمندان در استانداری مرکزی افزود: 80 درصد سفت کاری و 50 درصد کل پروژه با موفقیت انجام شده و کار نازک کاری داخل ساختمان و تجهیزات ظرف دو ماه آینده انجام می شود.

وی سازمان بازنشستگی را به عنوان متولی ساخت خانه مهر عنوان و اضافه کرد: در مصوبه سفر دور دوم ریاست جمهوری اعتباری برای این طرح گذاشته شد که در این راستا استانهای مکلف شدند زمینی برای ساخت این خانه در پارکهای شهرهای بزرگ اختصاص دهند.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه شورای شهر، شهرداری و استانداری همکاری خوبی با این سازمان داشته اند، اضافه کرد: با قراردادی که با شهرداری بسته شد، پارک آزادی با مساحت دو هزار متر در اختیار این سازمان قرار گرفت که در 19 بهمن ماه سال گذشته کلنگ این ساختمان زده شد.

وی با اشاره به اینکه چهار میلیارد ریال اعتبار در مصوبه دور دوم برای ساخت این خانه در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: این محیط باید در مرکز شهر قرار داشته باشد تا سالمندان و بازنشسته ها بتوانند به راحتی از این مکان استفاده کنند.

جلالی در رابطه با امکانات موجود در این خانه مهر گفت: در این خانه‌ها کتابخانه، انواع وسایل هنری، موسیقی، اینترنت و اتاق فکر وجود دارد تا بتوان با توجه به تخصص بازنشسته ها از فکر و تجربه سالمندان استفاده کرد.

وی با اشاره به نیازهای معنوی سالمندان افزود: با حضور سالمندان در این خانه ها روحیه و امید به زندگی آنان افزایش می یابد و همچنین پزشک اورتوپد برای توصیه درمانی به سالمندان در این مکان در نظر گرفته شده است.