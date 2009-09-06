معرفی من به عنوان وزیر آموزش وپرورش قطعی شد

فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود : با توجه به سابقه 20 ساله ای که در آموزش و پرورش داشته ام و گذراندن مسئولیتها از پایین ترین رده ها، پیشینه کاری، تجربه شرایط مختلف به عنوان گزینه نهایی وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده ام .

وی در بیان برنامه هایی که در آینده برای این وزارتخانه دارد، تصریح کرد: باید برنامه هایی در شان فرهنگیان و مخاطبان فرهنگیان با اولویتها و ضرورتهای موجود در این وزارتخانه تهیه کرد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: بخشهای مختلف وزارت آموزش و پرورش به وسعت مملکت است این وزارتخانه گروه هدف بزرگی را تحت پوشش قرار داده و مسائل مختلفی را همچون امور تربیتی، مسائل مربوط به معلمان و ... را در بر گرفته است.

آلیا، ایجاد همگرایی در بدنه آموزش و پرورش و تکریم شخصیت معلمان را از مهمترین برنامه هایی که باید مورد توجه قرار گیرد عنوان کرد.