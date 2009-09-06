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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۱۰

آلیا به مهر خبر داد:

معرفی من به عنوان وزیر آموزش وپرورش قطعی شد

معرفی من به عنوان وزیر آموزش وپرورش قطعی شد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خبرداد که رئیس جمهور وی را به عنوان گزینه قطعی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی خواهد کرد.

فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود :  با توجه به سابقه 20 ساله ای که در آموزش و پرورش داشته ام و گذراندن مسئولیتها از پایین ترین رده ها، پیشینه کاری، تجربه شرایط مختلف به عنوان گزینه نهایی وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده ام .

وی در بیان برنامه هایی که در آینده برای این وزارتخانه دارد، تصریح کرد: باید برنامه هایی در شان فرهنگیان و مخاطبان فرهنگیان با اولویتها و ضرورتهای موجود در این وزارتخانه تهیه کرد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: بخشهای مختلف وزارت آموزش و پرورش به وسعت مملکت است این وزارتخانه گروه هدف بزرگی را تحت پوشش قرار داده و مسائل مختلفی را همچون امور تربیتی، مسائل مربوط به معلمان و ... را در بر گرفته است.

آلیا، ایجاد همگرایی در بدنه آموزش و پرورش و تکریم شخصیت معلمان را از مهمترین برنامه هایی که باید مورد توجه قرار گیرد عنوان کرد.

 

کد مطلب 942838

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