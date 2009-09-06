احمدی نژاد دقایقی پیش وارد مشهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمود احمدی نژاد ساعت 17 و 55 دقیقه امروز به همراه جمعی از معاونین خود و وزرای دولت دهم و هوگوچاوز رئیس جمهور ونزوئلا در میان استقبال امام جمعه مشهد و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری وارد مشهد شد.

رئیس جمهوری در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد همچنین مورد استقبال قهرمان رشید، سرپرست استانداری خراسان رضوی، محمد جواد محمدی زاده استاندار سابق، تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای تامین استان قرار گرفت.

رئیس جمهور و هیئت دولت، پیش از برگزاری نخستین جلسه رسمی هیئت دولت دهم در مشهد برای زیارت و آستان بوسی امام رضا (ع) به بارگاه ملکوتی آن حضرت خواهند رفت.